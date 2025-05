Verrückt!! Wird Gold zur Gefahr erklärt!?

Das ZDF rudert zurück. Ein Video über den Herero-Aufstand in Deutsch-Südwestafrika enthielt Lügen und das ist nicht der erste Fall.Könnte der Kieg in der Ukraine dem Ende entgegen gehen? Donald Trump äußert sich nach seinem Gespräch mit Wladimir Putin sehr optimistisch, doch Zweifel sind angebracht.Die EZB veröffentlicht eine Analyse, die sich mit Gold im Finanzsystem beschäftigt. Es ist stark gefragt, doch der Markt ist speziell und könnte Gefahren für das ganze Finanzsystem bergen. Ist das möglicherweise eine Ankündigung nebst möglichem Sündenbock?Silber und Silber-Minenaktien bleiben aussichtsreich. Silberminen scheinen jetzt endlich die schwache Entwicklung gegenüber Goldminen aufholen zu wollen, ein Ausbruch aus der seit 2016 anhaltenden Seitwärtsbewegung könnte sich abzeichnen! Kaum jemand ist in Silberminen investiert.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)