Gold - Steile Konter-Rally erreicht neuralgische Kurszone

Mit dem Turnaround an der wichtigen Abwärtszielzone um 3.120 USD startete beim Goldpreis in der letzten Woche ein bullischer Konter, der den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch bei 3.499 USD beenden könnte. Die Gegenbewegung führte direkt wieder über die Unterstützungen bei 3.167 USD und 3.200 USD und wurde lediglich durch den erwarteten Rücklauf auf 3.167 USD kurz unterbrochen. Gestern zog der Kurs wieder mit voller Kraft nach Norden und überwand sogar schon den zentralen Widerstand bei 3.254 USD.Dank des nahezu mühelosen Ausbruchs über 3.254 USD hat der Goldpreis nicht nur ein kurzfristiges Kaufsignal ausgebildet, sondern die stärkste kurzfristige Hürde überschritten. Aktuell erreicht er bei 3.300 USD allerdings eine Entscheidungszone, die möglichst schnell in Richtung 3.350 und 3.375 USD überwunden werden sollte: An dieser Stelle weisen die beiden letzten Aufwärtsphasen die gleiche Länge auf. Für den Fall, dass seit dem Tief bei 3.116 USD lediglich eine kurze Gegenbewegung im intakten Abwärtstrend vorherrscht, könnte es hier zu einem Einbruch bis 3.167 USD und darunter kommen. Je schneller man diese Zone also überwindet, umso bullischer wäre dies für den weiteren Verlauf.Angekommen an der ersten großen Zielzone des laufenden Aufwärtsimpulses zwischen 3.350 und 3.375 USD könnte später eine Korrektur folgen. Sollten die Bullen Ernst machen, könnte jedoch direkt die übergeordnete Abwärtstrendlinie in Richtung 3.438 USD und 3.499 USD überwunden werden.Aktuell wären erst Kurse unter 3.254 USD ein Zeichen für den Start einer Korrektur, die idealerweise aber schon bei 3.200 USD wieder auf Käufer treffen sollte. Unter der Marke wäre der Anstieg seit dem 15. Mai neutralisiert und mit einer Abwärtsbewegung bis 3.167 USD zu rechnen. Dort müsste der Goldpreis die weitere Chance auf eine Erholung in Richtung 3.300 USD unbedingt nutzen, da andernfalls sogar schon Abgaben bis 3.070 USD folgen könnten.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)