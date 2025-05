Schlechte Laune bei Moody's

Den größten Teil des Freitagnachmittags habe ich darum gekämpft, etwas - irgendetwas - zu finden, worüber ich ein Thema für diesen Artikel schreiben könnte, das bestenfalls informativ und zumindest unterhaltsam wäre. Ich dachte an ein paar Geschichten aus meiner Zeit als College-Hockeyspieler, verwarf sie dann aber schnell wieder, weil sie nur für einige wenige informativ und nur in meinen siebzigjährigen Gedächtnisspeichern unterhaltsam sind. Ich dachte an eine lange Abhandlung über Bärenmarktrallys, aber darüber habe ich im vergangenen Monat schon mehrmals berichtet.Als ich mich gerade auf meine Erinnerungen an den verstorbenen Gründer von Dow Theory Letters, Richard Russell, festgelegt hatte, kam eine Nachricht über den Äther, die das Fass zum Überlaufen brachte. Aus dem Fenster flogen die Erinnerungen an Richard, und hinein flog eine Schlagzeile, die die Hauptströmung wieder auf die Hauptbedrohung für die Zahlungsfähigkeit der westlichen Welt lenkte, und diese Schlagzeile lautete "Moody's stuft Kreditwürdigkeit der USA von AAA herab".Die Permabullen waren schnell auf ihrem "X" (Twitter) Feed und bevor die Tinte auf der Ankündigung trocken war, Kommentare wie "ein großer Nothing-Burger" und "wird für den USD und den Anleihemarkt nächste Woche irrelevant sein - absolut nichts Neues hier!", worauf Fred Hickey antwortete "Nein. Es gibt Inhaber von US-Staatsanleihen, die verpflichtet sind, nur AAA-Anlagen zu halten. Sie werden verkaufen müssen."Hickey trifft mit seiner Erwiderung genau ins Schwarze, denn nur erfahrene Analysten verstehen die Bedeutung dieses "AAA"-Ratings anstelle des "AA1", das die Partymuffel von Moody's gerade verordnet haben. Der US-Anleihemarkt ist um ein Vielfaches größer als der US-Aktienmarkt, und wenn man sich vorstellt, wie viele dieser riesigen Anleihefonds gezwungen sein werden, US-Staatsanleihen zu liquidieren, weil, wie Moody's es ausdrückt, "die Staatsverschuldung und die Zinszahlungsquoten über mehr als ein Jahrzehnt auf ein Niveau gestiegen sind, das deutlich höher ist als bei ähnlich bewerteten Staaten."Die Auswirkungen waren sofort an den S&P-Futures zu spüren, die innerhalb weniger Sekunden nach der Veröffentlichung um 30 Punkte einbrachen, was zeigt, dass sich die Händler der Bedeutung der Herabstufung bewusst sind. Wer diese Publikation verfolgt, weiß auch nur zu gut, dass das Hauptthema von The GGM Advisory seit dem ersten Starttermin im Jahr 2020 ist.Seit langem schreibe ich, dass das Wachstum der US-Schulden irgendwann von der Realität der Aktienmarktbewertungen eingeholt werden würde. Allerdings sind die Propagandisten der Wall Street Meister im Erfinden von Narrativen, die ihren Zwecken dienen.Seit dem Fiasko am 7. April, dem "Tag der Befreiung", übten die Jungs aus New York massiven Druck auf das Wunderkind der Wall Street und den Finanzminister Scott Bessent aus, und wie von Zauberhand wurde innerhalb weniger Tage der 130%igen Zoll auf China wieder auf 10% gesenkt, und das neue Narrativ lautete "Frieden im Nahen Osten", wobei der Präsident dem saudischen Kronprinzen in einer Rede vor der Konferenzintelligenz in Riad schmeichelte.Als Nächstes wurde den Iranern ein Friedensangebot gemacht, um einen Uran-"Deal" auszuhandeln, der beim ersten Anzeichen einer israelischen Aggression aufgekündigt werden würde. All diese wunderbar inszenierten Illusionen von geopolitischer Ruhe und Finanzmarktstabilität dienten dazu, die Intensität des Wortes "Unsicherheit", das Jay Powell auf der letzten FOMC-Sitzung in viereinhalb Minuten achtunddreißig Mal verwendete, zu mindern.Infolgedessen hat der S&P 500 seit der Umkehrung des "V-Tiefs" am 7. April um mehr als 23% zugelegt und gehört nun zusammen mit 2008 und 2020 zum Dreigestirn der "Spike-Bottom"-Jahre, die nun die Geschichtsbücher zieren.Wie der obige Chart zeigt, hat die Wall-Street-Maschine, die diese erstaunlichen "Stick-Saves" herstellt, 2008 und 2020 wunderbar funktioniert, weil sowohl aus fiskalpolitischen (US-Finanzministerium) als auch aus geldpolitischen (Fed) Quellen Spielraum bestand, um Billionen von Dollar an Liquidität in das Finanzsystem zu pumpen, die schließlich in Aktien flossen. Im Jahr 2025 haben sie diesen Luxus nicht mehr.Nachdem wir den Anleihemarkt nach dem "Tag der Befreiung" beobachtet hatten, stürzte die 10-jährige US-Rendite von 4,40% auf 3,85% ab, kletterte sofort wieder auf 4,60%, dann auf 4,13% und erreichte in dieser Woche 4,55% - alles innerhalb von 50 Tagen.Während die Volatilität an den Aktienmärkten alltäglich geworden ist, sind große Schwankungen an den Anleihemärkten kein Zeichen für die Stabilität der Finanzmärkte. Vielmehr sind Ausschläge wie die in den Tagen vor und nach dem 7. April ein klares Zeichen für eine schwindende Liquidität, und wenn es etwas gibt, das Jerome Powell und Scott Bessent nachts wach hält, dann ist es die Liquidität (oder deren Mangel).Es sei daran erinnert, dass die Fed bei ihrer Gründung im Jahr 1913 durch ein Gesetz des Kongresses (den "Federal Reserve Act") mit zwei Aufgaben betraut wurde: die Aufrechterhaltung der maximalen Vollbeschäftigung und die Gewährleistung der Preisstabilität. Was im Kleingedruckten des Gesetzes nie erwähnt wurde, war die Formulierung "und die Instabilität des Finanzsystems zu vermeiden".