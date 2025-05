Anglo American nach Sell-Off zurück in der Spur?

Quelle Chart: stock3

Das britisch/südafrikanische Minenunternehmen Anglo American Plc befand sich zu Jahresbeginn, hierbei speziell auf die damalige Analyse vom 28. Januar bezogen, in einer interessanten Ausgangslage. Wie jedoch der Chartverlauf verdeutlicht, setzten sich die Bären durch und so rauschten die Notierungen über den Monatswechsel März auf April scharf gen Süden. Es folgte eine schnelle Erholung und nunmehr stellt sich die Frage, ob die Aktie zurück in der Erfolgsspur ist oder nicht. Mehr dazu im Fazit.Wie zur damaligen Analyse im Worst-Case vermutet, sollte sich bei einem Abtauchen unter 27,80 EUR eine weitere Kursschwäche kaum vermeiden lassen. Somit testeten die Kurse direkt das Level von 26,96 EUR, prallten ab und generierten in weiterer Folge einen scharfen Abverkauf bis unter 20,00 EUR je Anteilsschein.An der Unterstützung von 19,89 EUR stoppte die Kursschwäche und eine dynamische Erholung führte bis nahe an den nunmehrigen Widerstand von 26,96 EUR heran. Knapp davor, übrigens auch wieder der Bereich des gleitenden 200-Tage-Durchschnitts (EMA – aktuell bei XY,ZZ EUR), drehten die Notierungen allerdings wieder und nunmehr wird es wichtig, ob sich die Bullen doch wieder motivieren können oder eben nicht.Ein Verweilen über 24,16 EUR erlaubt jedenfalls eine nochmalige Attacke gen Norden in Richtung von 26,96 EUR. Dort dürfte sich dann bereits ein wahres Widerstandsbündel befinden, da neben dem Horizontalwiderstand bei 26,96 EUR und dem EMA200, sich auch noch die kurzfristige Abwärtstrendlinie seit dem Jahresauftakt gesellt. Ein Ausbruch darüber wäre in diesem Zusammenhang umso wirkungsvoller, sodass Kurse über 27,00 EUR einem deutlichen Kaufsignal gleichkommen würden.In der Konsequenz wären Kurse bis 30,00 EUR zu erwarten, um in weiterer Folge den Widerstand bei 30,79 EUR zu attackieren. Oberhalb davon wäre noch das Level von 32,20 EUR zu nennen, bevor darüber mittel- bis langfristige Kurse oberhalb von 35,00 EUR zu erwarten sein sollten. Tauchen die Kurse hingegen doch weiter ab, erscheinen unter 24,16 EUR direkte Rücksetzer bis 21,94 EUR möglich. Wenig überraschend wäre im Anschluss der nächste Abverkauf bis zur Anfang April getesteten Unterstützung bei 19,89 EUR ein kaum zu vermeidender Weg gen Süden.Durch die massive Kursschwäche und dem zuletzt tieferen Hoch muss sich erst einmal zeigen, ob die Bullen das Niveau von 26,96 EUR tatsächlich überwinden können. Ein Anstieg über 27,00 EUR würde die charttechnische Situation jedenfalls deutlich aufhellen, sodass in weiterer Folge eine Performance bis 30,00 EUR und darüber hinaus möglich wird.Die Wiederaufnahme der tendenziell eingeschlagenen Kursschwäche dürfte sich bei erneuten Kursen unter 24,16 EUR manifestieren. Hierbei sollte es in der nachfolgenden Tendenz zu einer Abwärtsbewegung bis mindestens 21,94 EUR kommen, bevor darunter die erst während des Monatswechsels angesteuerte Unterstützung bei 19,89 EUR auf die Agenda rücken dürfte.© Christian JubeltFinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.