Schwacher Dollar & US-Fiskalsorgen lassen Goldpreis auf ein Wochenhoch steigen

Der Goldpreis stieg am Mittwoch um fast 1% und erreichte damit den höchsten Stand seit mehr als einer Woche. Ein schwächerer Dollar und die fiskalische Unsicherheit in den USA – ausgelöst durch die Kongressdebatte über ein umfassendes Steuergesetz – regten die Nachfrage nach sicheren Anlagen an, wie Reuters berichtet. "Der allgemeine Dollar-Index verlor in den letzten 24 Stunden mehr als einen ganzen Punkt, da die Herabstufung durch Moody's und die Skepsis gegenüber Trumps Steuergesetz den Dollar weiter schwächen", was sich positiv auf den Goldpreis auswirkt, sagte Marex-Analyst Edward Meir.Im Laufe des Tages wird Trumps Steuersenkungs- und Ausgabengesetz einem kritischen Stresstest unterzogen, da die Republikaner im US-Repräsentantenhaus versuchen werden, ihre internen Meinungsverschiedenheiten über Kürzungen des Gesundheitsprogramms Medicaid und Steuererleichterungen für hochverschuldete Küstenstaaten zu überwinden. "Mittel- bis längerfristig ist ein weiterer Anstieg des Goldpreises zu erwarten. Sollten jedoch positive Schlagzeilen über Handelsabkommen auftauchen, könnte dies den Goldpreis bei seinem Versuch, die Marke von 3.500 $ zurückzuerobern, behindern", erklärte Tim Waterer, leitender Marktanalyst bei KCM Trade.Alberto Musalem, der Präsident der Fed von St. Louis, sagte vor dem Economic Club of Minnesota, dass die nachlassenden Handelsspannungen es dem Arbeitsmarkt ermöglichen würden, stark zu bleiben, und die Inflation auf dem Weg zum 2-Prozent-Ziel der Fed halten würden, so der Bericht.© Redaktion GoldSeiten.de