Supernova Metals Corp.: Neuer Name soll Fokuswechsel auf Rohöl widerspiegeln

Im Zusammenhang mit dem geplanten Erwerb einer zusätzlichen Bruttokapitalbeteiligung von 36% an WestOil Ltd., einem privaten Unternehmen, das eine 70-prozentige Beteiligung am Block 2712A vor der Küste des Orange-Beckens in Namibia hält, beabsichtigt Supernova Metals Corp. , seinen Namen in 'Orogen Energy Corp.' zu ändern. Das Unternehmen beabsichtigt, dass diese Änderung seinen neuen Schwerpunkt, die Offshore-Ölvorkommen in Namibia, besser widerspiegelt. Im Zusammenhang mit der Namensänderung wird das Unternehmen voraussichtlich auch ein neues Tickersymbol und eine neue CUSIP-/ISIN-Nummer für seine Stammaktien einführen. Der Abschluss der Namensänderung unterliegt noch der Genehmigung durch die Börse.Es wird erwartet, dass die Akquisition nach Abschluss einer vermittelten Eigenkapitalfinanzierung, die voraussichtlich in der Woche des 9. Juni abgeschlossen sein werden, erfolgt.In Übereinstimmung mit den Richtlinien der Börse wurde der Handel mit den Aktien des Unternehmens ausgesetzt. Er bleibt ausgesetzt, bis die Börse die Akquisition überprüft hat, verschiedene regulatorische Einreichungen bei der Börse in diesem Zusammenhang abgeschlossen sind und die anderen von der Börse festgelegten Bedingungen für die Wiederaufnahme des Handels erfüllt sind. Ein Wiederaufnahme des Handels mit den Aktien des Unternehmens ist möglicherweise erst nach Abschluss der Akquisition möglich.Supernova ist ein auf den Erwerb und die Förderung natürlicher Ressourcen spezialisiertes Ölexplorationsunternehmen. Der Fokus liegt dabei in erster Linie auf der Steigerung der Beteiligung am Block 2712A im Orange-Becken vor der Küste Namibias. Darüber hinaus erkundet Supernova aktiv andere Investitions- und Akquisitionsmöglichkeiten im Orange-Becken und den umliegenden Becken.© Redaktion MinenPortal.de