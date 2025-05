US-Staatsanleihen: Staatsanleihen stiegen im März um fast 1 Bio. $ im Jahresvergleich

Das US-Finanzministerium veröffentlichte kürzlich Daten zu den Beständen an US-Staatsanleihen im März 2025. Im dritten Monat des Jahres haben die Käufe von Staatsanleihen erneut deutlich zugenommen. Japan behielt dabei auch weiterhin seinen ersten Platz mit 1.130,8 Milliarden Dollar. Im Vergleich zum Februar hat Japan damit 4,9 Milliarden Dollar gekauft. Im Jahresvergleich ergab sich nun ein Minus von 36,2 Milliarden Dollar.Auf dem zweiten und dritten Platz hat sich zum ersten Mal seit langem etwas geändert, nachdem China 18,9 Milliarden Dollar verkaufte, während das Vereinigte Königreich 29 Milliarden Dollar kaufte. Im März 2025 befand sich demnach das Vereinigte Königreich an zweiter Stelle mit 779,3 Milliarden Dollar. Im Jahresvergleich stieg seine Position um 42,9 Milliarden Dollar an.Auch auf dem dritten Platz lag folglich China. Das Land verfügt nach den oben erwähnten Verkäufen über insgesamt 765,4 Milliarden Dollar an US-Staatsanleihen. Im März 2024 verfügte China über 767,4 Milliarden Dollar, was einem jährlichen Rückgang von 2 Milliarden Dollar entspricht.Der Gesamtbestand der von Ausländern gehaltenen US-Anleihen stieg auf 9049,5 Milliarden Dollar an. Einen Monat zuvor waren es 8.816,4 Milliarden gewesen. Das entspricht einem Zufluss von 233,1 Milliarden Dollar. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres betrug die Gesamtsumme 7.999,3 Milliarden Dollar, was einem Jahreszuwachs von 941,6 Milliarden Dollar entspricht.© Redaktion GoldSeiten.de