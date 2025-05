Bitcoin: Gibt es eine Sommer-Schwäche?

Im Sommer ist der Bitcoin relativ schwach. Quelle: Seasonax

Wenn Sie an Saisonalität denken, kommen Ihnen vielleicht als erstes Rohstoffe oder Aktienindizes in den Sinn. Saisonale Verläufe gibt es aber auch bei Instrumenten, die für ihre spektakulären Kursgewinne bekannt sind: Bitcoins. Heute möchte ich für Sie die Saisonalität der Bitcoins genauer untersuchen. Dabei untersuche ich die jetzt anstehende Phase mit Fokus auf die vergangenen Jahre.Sehen Sie sich zuerst die Saisonalität des Bitcoin im saisonalen Chart an. Der saisonale Chart zeigt Ihnen den Verlauf des Preises des Bitcoin abhängig von der Jahreszeit. Die horizontale Achse weist den Zeitpunkt im Jahr aus, die vertikale den Wert des saisonalen Index. So können Sie auf einen Blick den saisonalen Verlauf erkennen.Wie Sie sehen, geht es bei den Bitcoins saisonal meist nach oben. Es gibt aber auch schwächere Phasen. Markiert habe ich Ihnen die vom 21. Mai bis zum 25. September.Zwar stieg der Bitcoin in dieser Zeit annualisiert im Mittel um 15,01 Prozent. Das ist aber sehr wenig in Relation zur übrigens Zeit, also der vom 25. September bis zum 21. Mai. Der annualisierte Anstieg in dieser übrigen Zeit betrug nämlich 138,56 Prozent – also das Neunfache!Bedenklich ist auch, dass die Schwächephase vom 21. Mai bis zum 25. September gerade in den vergangenen Jahren ausgeprägt war. In den vergangenen drei Jahren entstanden hier Verluste, in den vergangenen sieben Jahren kam es mit annualisiert -17,61 Prozent auch im Mittel zu Verlusten.Der Kurs des Bitcoin schwankt stark. In der Vergangenheit kam es oft zu hohen Gewinnen, aber auch großen Verlusten. Verluste traten dabei gehäuft in den Monaten bis Ende September auf. Diese Phase steht jetzt an. Saisonal gesehen ist jetzt beim Bitcoin Vorsicht geboten!© Dimitri SpeckDimitri Speck entwickelt für den Assetmanager Staedel Hanseatic Handelsstrategien. Einen weiteren Themenschwerpunkt seiner Arbeit bilden Gold und Rohstoffe. Er ist Herausgeber der Website www.SeasonalCharts.de , auf der über hundert saisonale Charts gezeigt werden. Im Finanzbuchverlag ist sein Buch " Geheime Goldpolitik " erschienen.