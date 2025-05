Warum ist der Goldpreisrückgang ein Geschenk?

In der neuesten "Fragen Sie den Experten"-Folge von Sprott Money setzt sich Gastgeber Craig Hemke mit Michael Lebowitz zusammen, um die wirtschaftlichen Turbulenzen zu analysieren, mit denen die Märkte Mitte 2025 konfrontiert sind. Von der sich ändernden Fed-Politik bis hin zu den Auswirkungen neuer Zölle gehen sie der Frage nach, was diese Querströmungen für den Gold- und Silberpreis und die allgemeine Marktstimmung bedeuten.Steuert die US-Wirtschaft auf eine Rezession oder nur auf ein langsameres Wachstum zu? Wie wirken sich steigende Anleiherenditen auf den Gold- und Silberpreis aus? Und ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um Gold oder Silber zu kaufen? Verpassen Sie nicht diese wichtige Diskussion, die durch das Medienrauschen hindurchgeht und handlungsrelevante Erkenntnisse für Anleger in Edelmetalle und darüber hinaus liefert.In der kürzlich von Sprott Money veranstalteten Sendung "Fragen Sie den Experten" sprach Michael Lebowitz von RealInvestmentAdvice.com mit Craig Hemke über seine Markteinschätzung in einer turbulenten Wirtschaftsphase. Lebowitz, der zusammen mit Lance Roberts Vermögensportfolios mit einer konservativen Strategie verwaltet, teilte seinen Ausblick auf die US-Wirtschaft im Allgemeinen und auf Edelmetalle wie Gold.Im Verlauf des Gesprächs reflektierte Lebowitz über den unvorhersehbaren Zustand der US-Wirtschaft. "Die Wirtschaft verlangsamte sich, die Impulse gingen vom Markt aus", erklärte er und deutete an, dass der Konjunkturzyklus von Natur aus auf ein langsameres Wachstum ausgerichtet war. Die Einführung der Zölle brachte jedoch eine neue Dynamik ins Spiel, die sich drastisch auf die Stimmung auswirkte."Die Stimmung der Verbraucher und Unternehmen brach ein", so Lebowitz. Zwar spiegelte das unmittelbare Verbraucherverhalten diese Verschiebung nicht wider, doch räumte er ein, dass die Daten der Realität oft hinterherhinken: "Es dauert ein paar Monate, bis ich etwas nicht kaufe, bis es sich in den Wirtschaftsdaten niederschlägt."Er verwies auf den kurzzeitigen Kaufrausch der Verbraucher, die vor den Zöllen Autos und Mobiltelefone kauften, gefolgt von einem Nachlassen der Nachfrage: "Vor zwei Monaten stiegen die Einzelhandelsumsätze um 1,7%... Jetzt sind sie [nur noch] um 0,1% gestiegen."Diese Art von Volatilität macht es schwierig zu beurteilen, ob die USA wirklich auf eine Rezession zusteuern. Er warnt jedoch, dass die Unternehmen, wenn sie keinen Weg finden, mit den Zöllen umzugehen, ohne ihre Gewinne zu opfern, "Mitarbeiter entlassen werden... die Expansion stoppen werden... das ist schlecht für die Wirtschaft."Lebowitz vertritt eine differenzierte Sichtweise und räumt ein: "Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Verlangsamung kommt, steigt wahrscheinlich." Er hebt jedoch auch potenzielle positive Faktoren hervor, wie z. B. günstige Zollvereinbarungen oder Steuersenkungen, die das wirtschaftliche Umfeld verbessern könnten. Trotzdem bleibt er vorsichtig und betont, dass keiner dieser Faktoren sofortige Wirkung zeigt.Als sich die Diskussion auf die Anleiherenditen und den Goldpreis konzentrierte, äußerte sich Lebowitz kritisch dazu, was die jüngsten Bewegungen an den Märkten wirklich antreibt. Er wies darauf hin, dass trotz der Stimmungsschwankungen und Schlagzeilen die Anleihen- und Aktienmärkte weitgehend unverändert sind: "Aktien und Anleihen sind in diesem Jahr im Grunde unverändert... Sie spiegeln das Auf und Ab, das beide Märkte erlebt haben, nicht wider."Bei der Analyse des Goldspotpreises betonte Lebowitz, dass Erzählungen kurzfristig oft die Fundamentaldaten überwiegen. "Die Erzählungen besagen, dass Zölle sehr inflationär sind. Wir glauben, dass sie eigentlich deflationär sind." Er stützt sich auf historische Daten und erklärt: "Zölle werden sich als deflationär erweisen, wie sie es 2018 waren, wie sie es während der Großen Depression waren."Darüber hinaus wirkt sich die schrumpfende Nachfrage nach dem US-Dollar auf der globalen Handelsbühne indirekt auf Gold aus. "Wenn der Welthandel zurückgeht, ist der Bedarf an Dollar nicht mehr so groß", sagte er. Infolgedessen verringern sich die ausländischen Investitionen in US-Anlagen. "Unser Finanzierungsbedarf ist größer. Das Geld, das von außen kommt, ist potenziell weniger." Dieses Ungleichgewicht wird von vielen Anlegern als positiv für Gold angesehen, das als Absicherung gegen Inflation und Währungsabwertung dient.Er betonte, dass die Anleiherenditen zwar von der Inflation und der Wirtschaftstätigkeit beeinflusst werden, die jüngsten Inflationsdaten jedoch niedriger als erwartet ausgefallen sind: "Der PPI lag heute bei minus 0,4%... Das ist der Bereich, in dem wir Zölle sehen sollten, und sie sind gefallen." Diese widersprüchlichen Daten erschweren die Entscheidungen der Anleger zusätzlich, unterstreichen aber den langfristigen Wert von Gold.Auf die Frage nach bestimmten Renditeniveaus, die Anlass zur Besorgnis geben könnten, nannte Lebowitz die Rendite von 5% für 10-jährige Staatsanleihen als eine entscheidende psychologische und finanzielle Schwelle. "Bei 5% sollten Sie wirklich die Versicherungsgesellschaften, die Pensionsfonds und die Stiftungen anlocken", erklärte er und wies darauf hin, dass diese institutionellen Anleger auf stabile Erträge angewiesen sind.Er erörterte, wie das Finanzministerium reagieren könnte, wenn die Nachfrage nachlässt. "Eines der Dinge, die die Runde machen, ist, dass das Finanzministerium diese zusätzlichen Leverage Ratios reduzieren könnte... was den Banken erlauben würde, Staatsanleihen zu kaufen." Dies würde es den Banken ermöglichen, den Markt zu stützen, ohne dass die Federal Reserve eingreifen müsste.Die Diskussion drehte sich dann um die Steuerung der Renditekurve und ihre möglichen Auswirkungen. "Ich denke, es gibt eine Obergrenze für die Renditen... ob das nun fünf, fünf und ein Viertel oder vier und drei Viertel sind", spekulierte er und deutete an, dass die politischen Entscheidungsträger dies wahrscheinlich genau beobachten. Er betonte, dass die Inhaber langfristiger Anleihen beruhigt sein sollten: "Wir sind viel näher an dieser Linie [der politischen Intervention], als die Short-Hedgefonds glauben.Lebowitz wies auch auf den Silbermarkt und seine Verflechtung mit Inflations- und Zinserwartungen hin. Genau wie Gold schneidet Silber in unsicheren monetären Umfeldern gut ab, und seine Doppelrolle als Geld- und Industriemetall bietet in Zeiten wirtschaftlicher Reflation oder Interventionen der Zentralbanken zusätzliche Chancen.Lebowitz schloss den Beitrag, indem er auf den Goldmarkt zurückkam und sowohl neuen als auch erfahrenen Anlegern wertvolle Ratschläge gab. "Er hat ein wenig korrigiert. Er kehrt sozusagen zu seiner Unterstützungslinie zurück, was meiner Meinung nach gesünder ist", erklärte er. Obwohl die jüngsten Kursgewinne von kurzfristigen Faktoren wie der Besorgnis über Defizite und den US-Dollar angetrieben wurden, forderte er die Zuschauer auf, zwischen Händlern und Investoren zu unterscheiden."Gold und der Aktienmarkt sind polare Gegensätze... Deshalb denke ich, dass es für Goldanleger wichtig ist, das Handelsumfeld von ihrer langfristigen fundamentalen These zu trennen." Für diejenigen, die Gold als Absicherung gegen die Abwertung von Fiatwährungen halten, stellte er unmissverständlich fest: "Dann ist es in Ordnung, es hier zu kaufen."Er warnte davor, sich zu sehr von den täglichen Preisbewegungen beeinflussen zu lassen: "Wenn Sie Gold besitzen, sollten Sie verstehen, warum Sie es besitzen und aufhören, darauf zu schauen... Ob es nun 5.000 oder 2.500 Dollar sind... wenn sich Ihre These als richtig erweist, wird es Ihnen gut gehen." Bei Gold gehe es grundsätzlich um den Erhalt der Kaufkraft: "Es geht nicht wirklich um den Goldpreis... Es ist der Preis des Dollar, der sinkt."Gastgeber Craig Hemke schloss sich dieser Meinung an: "Es geht nicht darum, dass Gold 3.300 Dollar je Unze kostet. Es geht darum, dass man jetzt 3.200 Dollar braucht, um die gleiche Unze Gold zu bekommen." Diese langfristige Perspektive ist entscheidend für Anleger, die sich für Gold entschieden haben, um ihr Vermögen vor Inflation und politischen Fehlentscheidungen der Zentralbanken zu schützen. Lebowitz schloss mit einer zeitlosen Erkenntnis: "Bei etwas wie Gold ist es so sauber, wie es nur geht."© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 20. Mai 2025 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.