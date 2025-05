Foran Mining: Preisfestsetzung für 350 Mio. $ Non-Brokered Privatplatzierung

Vancouver, 14. Mai 2025 - Foran Mining Corp. (TSX: FOM) (OTCQX: FMCXF) ("Foran" oder das "Unternehmen") freut sich, die Preisfestsetzung für die zuvor angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung (die "Privatplatzierung" oder das "Angebot") von Stammaktien des Unternehmens ("Stammaktien") mit einem Bruttoerlös von $ 350 Millionen bekannt zu geben (siehe Foran-Pressemitteilung vom 13. Mai 2025).Die Privatplatzierung wird aus der Emission von 116.666.667 Stammaktien zu einem Preis von 3,00 $ pro Stammaktie bestehen und einen Bruttoerlös von 350 Millionen $ einbringen. Die Privatplatzierung besteht aus einer Zeichnung in Höhe von ca. 156 Mio. $ von Canada Growth Fund Inc. (CGF"), ca. 90 Mio. $ von Agnico Eagle Mines Ltd. (Agnico Eagle"), ca. 75 Mio. $ von bestimmten Tochtergesellschaften von Fairfax Financial Holdings Limited und ca. 28 Mio. $ von einem bedeutenden institutionellen Aktieninvestor. Im Rahmen der Privatplatzierung wird Dan Myerson, Executive Chairman & Chief Executive Officer von Foran, etwa $ 1 Million des Offerings zeichnen.Der Nettoerlös aus dem Angebot wird für den Abschluss der Bauarbeiten bei McIlvenna Bay sowie für die Weiterentwicklung der Explorationen in der Nähe der Mine und der regionalen Ziele verwendet werden.Yannick Beaudoin, Präsident und CEO von Canada Growth Fund Investment Management Inc. sagte dazu: "Kanada hat einen strategischen Vorteil bei kritischen Mineralien und CGF engagiert sich für den Aufbau starker Lieferketten für diese Mineralien, von der Gewinnung bis zum Endverbraucher. CGF freut sich, an dieser Investition neben erstklassigen Investoren und Bergbaubetreibern teilzunehmen, die das Ziel von CGF teilen, Kanadas Reichtum an natürlichen Ressourcen besser zu nutzen und Kanadas Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern."Dan Myerson, Executive Chairman & CEO von Foran, kommentierte: "Diese Finanzierung ist ein weiterer wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Verwirklichung unserer Vision für das Projekt McIlvenna Bay. Fairfax und Agnico Eagle sind bereits Aktionäre und wir sind stolz und dankbar, den Canada Growth Fund als neuen strategischen Aktionär von Foran begrüßen zu dürfen.Die Privatplatzierung wird zur Ausgabe einer Anzahl von Stammaktien führen, die 25 % der derzeit emittierten und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens übersteigt, und unterliegt als solche der Genehmigung durch die Aktionäre gemäß den Regeln der Toronto Stock Exchange (TSX"). Infolgedessen wird das Angebot voraussichtlich in zwei Tranchen abgeschlossen, wobei die erste Tranche in Höhe von ca. 296 Millionen $ voraussichtlich am oder um den 28. Mai 2025 abgeschlossen wird. Der Abschluss der ersten Tranche unterliegt den üblichen Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die bedingte Genehmigung durch die TSX.Um die zweite Tranche des Angebots in Höhe von ca. 54 Mio. $ abschließen zu können, wird das Unternehmen so bald wie möglich eine außerordentliche Aktionärsversammlung einberufen, um die Zustimmung zur Ausgabe dieser Aktien einzuholen. Der Abschluss der zweiten Tranche wird so bald wie möglich nach der Genehmigung der Aktionäre erfolgen.In Verbindung mit dem Angebot hat das Unternehmen zugestimmt, mit CGF bei Abschluss der ersten Tranche eine Vereinbarung über Investorenrechte abzuschließen, die die üblichen Bedingungen für eine Transaktion dieser Art enthalten wird. Das Unternehmen wird in Verbindung mit dem Abschluss der ersten Tranche des Angebots auch eine geänderte und neu gefasste Vereinbarung über Investorenrechte mit Agnico Eagle abschließen.Die im Rahmen des Angebots auszugebenden Wertpapiere unterliegen einer viermonatigen plus eintägigen Haltefrist, die am Tag des Abschlusses des Angebots gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen beginnt. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, sofern keine US-Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den US-Registrierungsvorschriften vorliegt. Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar.Foran Mining ist ein Kupfer-Zink-Gold-Silber-Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich für eine grünere Zukunft einsetzt und die Gemeinden unterstützt, während es gleichzeitig Werte für seine Stakeholder schafft. Das Projekt McIlvenna Bay befindet sich zur Gänze im dokumentierten traditionellen Territorium der Peter Ballantyne Cree Nation, umfasst die Infrastruktur und die Arbeiten im Zusammenhang mit den Erschließungsaktivitäten des Unternehmens und beherbergt die Lagerstätte McIlvenna Bay und die Zone Tesla. Das Unternehmen besitzt auch die Bigstone-Lagerstätte, eine Lagerstätte im Ressourcenentwicklungsstadium, die sich 25 km südwestlich des Grundstücks McIlvenna Bay befindet.Bei der Lagerstätte McIlvenna Bay handelt es sich um eine kupfer-, zink-, gold- und silberreiche VHMS-Lagerstätte, die das Zentrum eines neuen Bergbaucamps in bilden soll, einem produktiven Gebiet, das bereits seit 100 Jahren produziert. Das Grundstück McIlvenna Bay liegt nur 65 km westlich von Flin Flon, Manitoba, und ist Teil des erstklassigen Flin-Flon-Grünsteingürtels, der sich von Snow Lake, Manitoba, über Flin Flon bis nach Foran's Ground im östlichen Saskatchewan erstreckt - eine Entfernung von über 225 km.Die Lagerstätte McIlvenna Bay ist die größte unerschlossene VHMS-Lagerstätte in der Region. Das Unternehmen reichte am 12. März 2025 seinen NI 43-101-konformen technischen Bericht 2025 über das Projekt McIlvenna Bay, Saskatchewan, Kanada (der "technische Bericht 2025") ein, der eine Mineralressource für die Lagerstätte McIlvenna Bay mit geschätzten 38,6 Mt mit einem Gehalt von 2,02 % CuEq in der angezeigten Kategorie und weiteren 4,5 Mt mit einem Gehalt von 1,71 % CuEq in der abgeleiteten Kategorie enthält. Investoren wird empfohlen, den vollständigen Text des technischen Berichts 2025 zu lesen, der auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca unter dem Profil des Unternehmens verfügbar ist.Die Hauptgeschäftsstelle des Unternehmens befindet sich in 409 Granville Street, Suite 904, Vancouver, BC, Kanada, V6C 1T2. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der TSX unter dem Symbol "FOM" und an der OTCQX unter dem Symbol "FMCXF" zum Handel zugelassen.Die CGF ist ein 15 Milliarden Dollar schweres öffentliches Investitionsvehikel, das dazu beiträgt, privates Kapital für den Aufbau einer sauberen Wirtschaft in Kanada zu gewinnen, indem es Investitionsinstrumente einsetzt, die bestimmte Risiken absorbieren, um private Investitionen in effiziente kohlenstoffarme Projekte, Technologien, Unternehmen und Lieferketten zu fördern. Weitere Informationen über das Mandat der CGF, die strategischen Ziele, die Kriterien für die Auswahl von Investitionen, den Umfang der Investitionstätigkeit und die Palette der Investitionsinstrumente finden Sie unter www.cgf-fcc.ca.Für die Medienarbeit der CGF wenden Sie sich bitte an mediacgf@cgf-fcc.caIm Haushalt 2023 kündigte die kanadische Regierung an, dass PSP Investments über eine hundertprozentige Tochtergesellschaft als Vermögensverwalter für die CGF fungieren würde. Die CGFIM wurde gegründet, um als unabhängiger und exklusiver Vermögensverwalter für die CGF zu fungieren.Jonathan French, CFAVP, Kapitalmärkte & Externe Angelegenheiten409 Granville Street, Suite 904Vancouver, BC, Kanada, V6C 1T2ir@foranmining.com+1 (604) 488-0008In EuropaSwiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chAlle Beträge sind in kanadischen Dollar angegeben, sofern nicht anders vermerkt.VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen, wie sie in den geltenden Wertpapiergesetzen definiert sind (hier zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder auf die zukünftige Leistung der Foran Mining Corporation und spiegeln die Erwartungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung oder zum Zeitpunkt der vorausschauenden Aussage wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen zu den Bedingungen des Angebots, einschließlich des Erhalts der behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX, des Erhalts der Zustimmung der Aktionäre zum Abschluss der zweiten Tranche und der Erfüllung anderer üblicher Abschlussbedingungen; unsere Ziele und unsere Strategien zur Erreichung dieser Ziele; unsere Überzeugungen, Pläne, Schätzungen, Projektionen und Absichten sowie ähnliche Aussagen zu erwarteten zukünftigen Ereignissen; spezifische Aussagen in Bezug auf die vom Angebot erwarteten Vorteile, einschließlich der Verbesserung unserer Bilanz und der Unterstützung der Projektentwicklung; unsere Fähigkeit, das Projekt McIlvenna Bay voranzutreiben, und unsere Pläne dafür; die Ansicht von CGF, dass Kanada einen strategischen Vorteil bei kritischen Mineralien hat; das Engagement von CGF, starke Lieferketten für kritische Mineralien aufzubauen; das Bestreben von CGF, die natürlichen Ressourcen Kanadas besser zu nutzen und die Wettbewerbsfähigkeit Kanadas zu verbessern; den Preis und den Umfang, die Bedingungen und den Zeitpunkt des Abschlusses des Angebots; unsere voraussichtliche Verwendung der Erlöse aus dem Angebot, einschließlich des Abschlusses der Bauarbeiten beim Projekt McIlvenna Bay und des Vorantreibens der Exploration bei minennahen und regionalen Zielen; die voraussichtlichen Genehmigungen und Bedingungen der TSX, auch in Bezug auf das Angebot; die Erwartung, dass das Angebot zu einer Emission von Stammaktien führen wird, die 25 % der emittierten und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens übersteigt, und dass das Angebot in zwei Tranchen abgeschlossen werden wird, sowie der erfolgreiche Abschluss dieser Tranchen; die Einberufung einer Aktionärsversammlung in Bezug auf die zweite Tranche des Angebots; unsere Absicht, eine Vereinbarung über Investorenrechte mit CGF und eine geänderte und neu gefasste Vereinbarung über Investorenrechte mit Agnico Eagle abzuschließen; unsere Verpflichtung, eine grünere Zukunft zu unterstützen, Gemeinden zu stärken und Werte für unsere Stakeholder zu schaffen; Erwartungen hinsichtlich unserer Erschließungs- und fortgeschrittenen Explorationsaktivitäten; und Erwartungen, Annahmen und Ziele in Bezug auf unseren technischen Bericht 2025. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung oder auf das in der jeweiligen Aussage angegebene Datum.Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Schätzungen, Annahmen, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren gehören die Überzeugungen oder Erwartungen des Managements in Bezug auf die folgenden Punkte und in bestimmten Fällen die Reaktion des Managements in Bezug auf die folgenden Punkte: das Vertrauen des Unternehmens in das Grundstück McIlvenna Bay; die Gewissheit der Finanzierung, einschließlich der Tatsache, dass das Angebot zu den hierin bekannt gegebenen Bedingungen und im Einklang mit dem erwarteten Zeitplan abgeschlossen wird, dass alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen eingeholt werden und dass die Erlöse aus dem Angebot wie erwartet verwendet werden; Regierungs-, Wertpapier- und Börsenregulierung und -politik, einschließlich des Erhalts der TSX-Genehmigung für die Preisgestaltung des Angebots; das Unternehmen hat in der Vergangenheit Verluste gemacht und ist möglicherweise nicht in der Lage, ausreichende Einnahmen zu erzielen, um rentabel zu sein oder dauerhaft einen positiven Cashflow zu generieren; das Unternehmen ist Risiken im Zusammenhang mit der Exploration und Erschließung von Mineralressourcen ausgesetzt; das Unternehmen könnte zusätzliche Finanzmittel benötigen ( ) und künftige Aktienemissionen könnten sich negativ auf die Aktienkurse auswirken; die Nichteinhaltung der Auflagen im Rahmen der geänderten Kreditfazilität oder der Ausrüstungsfinanzierungsfazilität könnte erhebliche negative Auswirkungen auf den Betrieb und die Finanzlage des Unternehmens haben; das Unternehmen kann keine Mineralienproduktion vorweisen; Markt- und Liquiditätsrisiken; das Geschäft des Unternehmens könnte durch internationale Konflikte und Handelsstreitigkeiten beeinträchtigt werden; und die zusätzlichen Risiken, die in unseren Unterlagen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR+ in Kanada (verfügbar unter www.sedarplus.ca). Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider und basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Annahmen, die zwar vom Unternehmen als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus mit erheblichen betrieblichen, geschäftlichen, wirtschaftlichen und behördlichen Unwägbarkeiten und Eventualitäten verbunden sind. Diese Annahmen beinhalten die Genauigkeit der Mineralreserven- und Ressourcenschätzungen und die Annahmen, auf denen sie basieren; die Tonnage des abzubauenden und zu verarbeitenden Erzes; die Erzgehalte und -ausbeuten; die Annahmen und Abzinsungssätze, die angemessen auf die technischen Studien angewendet werden; den Erfolg der Projekte des Unternehmens, einschließlich des Projekts McIlvenna Bay; die Preise für Kupfer, Zink, Gold und Silber, die wie geschätzt bleiben; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln für die Projekte des Unternehmens; die Tatsache, dass die Infrastruktur, die von Dritten entwickelt, betrieben oder zur Verfügung gestellt werden soll, wie derzeit erwartet entwickelt, betrieben oder zur Verfügung gestellt wird; keine ungeplanten Verzögerungen oder Unterbrechungen bei den geplanten Bauarbeiten und der Produktion; der rechtzeitige Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und behördlichen Zulassungen; und die Fähigkeit, die Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften einzuhalten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt, beschrieben oder beabsichtigt ausfallen.Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, und sollten beachten, dass die in dieser Pressemitteilung erörterten Annahmen und Risikofaktoren nicht erschöpfend sind. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, und zwar in erheblichem Maße. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diese Vorsichtsmaßnahme eingeschränkt. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Wenn das Unternehmen eine oder mehrere zukunftsgerichtete Aussagen aktualisiert, sollte daraus nicht gefolgert werden, dass es weitere Aktualisierungen in Bezug auf diese oder andere zukunftsgerichtete Aussagen vornehmen wird, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Weitere Informationen zu diesen Annahmen, Risiken und Ungewissheiten sind in unseren Unterlagen enthalten, die wir bei den Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR+ in Kanada eingereicht haben (verfügbar unter www.sedarplus.ca).