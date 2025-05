Zijin Mining könnte wieder überzeugen, wenn

Quelle Chart: stock3

Wenn es dem chinesischen Minenunternehmen Zijin Mining Group Co. Ltd. gelingt, den sich darstellenden Kreuzwiderstand bei 2,12 EUR nach oben hin aufzulösen. Ein Tagesschlussstand über 2,15 EUR dürfte dies besiegeln, sodass in weiterer Folge Kurssteigerung bis zum Niveau von 2,34 EUR möglich erscheinen. Oberhalb davon wäre die Marke von 2,50 EUR zweifelsfrei zu präferieren.Verbleibt die Aktie, trotz des gestrigen Impulses, weiterhin unter 2,12 EUR, könnte sich bei wieder tieferen Kursen unterhalb von 1,90 EUR ein neuerlicher Abwärtsschub in Richtung des Tiefs von Anfang April sowie der dort befindlichen Unterstützung bei 1,60 EUR eröffnen.© Christian JubeltFinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.