Laue Nachfrage nach US-Staatsanleihen zeigt Verunsicherung der Anleger

Das US-Finanzministerium verzeichnete am Mittwoch eine schwache Nachfrage nach einem Verkauf von 20-Jahresanleihen im Wert von 16 Mrd. Dollar, da die Anleger über die zunehmende Schuldenlast des Landes besorgt sind, während der Kongress mit einem Steuer- und Ausgabengesetz ringt, das die Haushaltsaussichten voraussichtlich verschlechtern wird, so berichtet Reuters Die schlecht aufgenommene Auktion, bei der Aktien und der Dollar abverkauft wurden, während die Renditen der US-Staatsanleihen stiegen, zeigt die verstärkte Sorge der Anleger über die ausufernde Verschuldung des Landes, die die Wächter des Anleihemarktes anspornen könnte, die von Washington mehr fiskalpolitische Zurückhaltung fordern.Die Renditen der 20-Jahresanleihen stiegen nach der Auktion auf 5,127%, den höchsten Stand seit November 2023. "Wir haben schon mehrere schwache Auktionen von 20-jährigen Anleihen erlebt, und sie haben eine wechselhafte Geschichte als Benchmark-Emission", sagte Thomas Simons, Chefvolkswirtschaftler für die USA bei Jefferies in New York. "Diese Auktion war bei weitem nicht eine der besten, aber auch nicht eine der schlechtesten." Simons sagte, die Auktion sei zwar "alles andere als ein Desaster" gewesen, habe aber gezeigt, dass sich der Ausverkauf am langen Ende der Renditekurve in nächster Zeit nicht umkehren werde.Die 20-jährigen Anleihen werden in der Regel weniger nachgefragt als andere Laufzeiten, einschließlich der 10-jährigen Benchmark-Anleihen und der 30-jährigen Anleihen, die von Lebensversicherungsgesellschaften und Pensionsfonds bevorzugt werden. Die Laufzeit wurde im Mai 2020 nach einer Unterbrechung seit 1986 wieder eingeführt.© Redaktion GoldSeiten.de