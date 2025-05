CBA sieht Gold bei 3.750 $ /oz bis Jahresende

Laut einem neuen Bericht der Commonwealth Bank of Australia (CBA) könnte der Goldpreis bis zum vierten Quartal auf 3.750 Dollar pro Unze steigen, heißt es auf der Seite Forexlive . Dies würde durch eine steigende Nachfrage nach sicheren Häfen und einen schwächeren US-Dollar angetrieben.In einer Notiz von Vivek Dhar, dem Direktor für Bergbau- und Energierohstoffforschung der CBA, hebt die Bank die geopolitischen Spannungen – insbesondere das Risiko einer militärischen Eskalation im Zusammenhang mit dem Iran – als zentrales Aufwärtsrisiko für den Goldpreis hervor. "Die Androhung von Militärschlägen gegen den Iran kann nicht ausgeschlossen werden, was den Einsatz erhöht, wenn die Gespräche zwischen den USA und dem Iran in einer Sackgasse stecken bleiben", so Dhar.Laut dem Bericht könnte sich die traditionelle Rolle des Goldes als sicherer Hafen sogar noch verstärken, da es sich in letzter Zeit angesichts steigender amerikanischer Zölle besser entwickelt hat als der US-Dollar und US-Anleihen. Die CBA erwartet außerdem, dass der Dollar in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 und bis ins Jahr 2026 hinein allmählich an Wert verliert. Dies würde die positiven Aussichten für Gold weiter unterstützen.© Redaktion GoldSeiten.de