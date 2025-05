Q Precious & Battery Metals: 1. Ergebnisse und Pläne für gezielte Exploration auf Colchester

Vancouver, 22. Mai 2025 - Q Precious & Battery Metals Corp. (CSE: QMET, OTC: BTKRF, FWB: 0NB) (QMET) freut sich bekannt zu geben, dass eine geologische Erkundung des Naturwasserstoffprojekts Colchester im nördlichen Zentrum der kanadischen Provinz Nova Scotia erste überzeugende Ergebnisse gebracht hat und dort nun ein strategisches Explorationsprogramm umgesetzt wird.Das Projekt Colchester umfasst sieben Konzessionen mit insgesamt 559 Claims auf einer Gesamtfläche von 89,44 Quadratkilometern und ist strategisch günstig unmittelbar neben dem bereits gut etablierten Naturwasserstoffprojekt der Firma Quebec Innovative Materials Corp. (CSE: QIMC, OTC: QIMCF) (QIMC) gelegen. Dieses Gebiet bietet beste Aussichten und ideale geologische Bedingungen für eine bedeutende Anreicherung von natürlichem Wasserstoff (H) und Helium (He).Unter Nutzung des bewährten Explorationsmodells von QIMC - das bei der Entdeckung von St-Bruno-de-Guigues erfolgreich eingesetzt wurde - hat das Team von QIMC im Rahmen der seit 17. Mai 2025 laufenden Erkundungsarbeiten mehrere Explorationsziele von hoher Priorität ermittelt. Hier die wichtigsten Eckdaten zu den ersten Ergebnissen:- Bestätigt wurden radiogenes Grundgestein, mit Uran und Thorium angereicherte Intrusionen sowie ein umfassendes Bruchnetz, die allesamt mit der Cobequid Fault Zone (CFZ) assoziiert sind und auf ein beachtliches Potenzial für Vorkommen von natürlichem Wasserstoff und Helium hindeuten.- Es wurden U/Th-reiche Granitoide angetroffen, die kontinuierlich radiogenes Helium und radiolytischen Wasserstoff produzieren.- Aufgefunden wurden auch ausgedehnte mafische und ultrakalische Erzgänge mit Mineralien wie Olivin, Pyroxen und Biotit, die bekanntlich über Serpentinitisierung und Oxidationsreaktionen zur Entstehung von Wasserstoff führen.- Das tiefe Bruchnetz der CFZ ist ein wirksames Leitsystem und Reservoir für diese natürlichen Gase.- Regionale Sedimentabfolgen (Salz und Schiefer aus der Windsor- und Mabou-Gruppe) sind zuverlässige Abdichtungen und dienen als Fallen für die Gaskonservierung.Auf Grundlage dieser überzeugenden Ergebnisse wurden erste potenzialreiche Zonen für anstehende Probenahmen von Bodengas, geophysikalische Messungen und geochemische Analysen ausgewählt, die im späten Frühjahr und Sommer geplant sind.Richard Penn, CEO von Q Precious & Battery Metals, kommentiert: Diese ersten Ergebnisse aus Colchester unterstreichen die außergewöhnliche Effizienz des Explorationsansatzes von QIMC. Dank der raschen Ermittlung von vorrangigen Zielen sind wir für die nächste Explorationsphase gut aufgestellt.John Karagiannidis, CEO und Chairman von QIMC, erklärt: Der frühzeitige Erfolg im Projekt Colchester zeugt von der Genauigkeit und Zuverlässigkeit unseres Wasserstoffexplorationsmodells. Unsere strategische Partnerschaft mit QMET stärkt die Ressourcenoptimierung und führt rascher zur Umsetzung wichtiger betrieblicher Meilensteine, die eine enorme Wertschöpfung für unsere Aktionäre bedeuten.Diese gemeinsame Zusammenarbeit beim Projekt Colchester festigt die strategische Position beider Unternehmen im wachstumsstarken Sektor für sauberen, erneuerbaren Naturwasserstoff.Die Explorationsarbeiten auf dem Projekt Colchester werden von Edward Procyshyn, P.GEO, einem qualifizierten Experten auf dem Gebiet der Wasserstoffexploration, beaufsichtigt; er hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft, gelesen und genehmigt. Edward Procyshyn bestätigt, dass die angewandten Methoden, die präsentierten Daten und die vorgenommenen Interpretationen den aktuellen Branchenpraktiken und -standards in Bezug auf die Wasserstoffexploration entsprechen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Richard Penn, CEOE-Mail: richard@qmetalscorp.comDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!