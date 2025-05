Gold - Anlauf nehmen für die nächste Kaufwelle

Ausgehend vom neuen Allzeithoch bei 3.499 USD befand sich der Goldpreis ab Ende April bis zum Tief vom 15. Mai bei 3.116 USD in einer dreiteiligen Korrektur des großen Aufwärtstrends. Mit der Rückeroberung der früheren Unterstützungen bei 3.200 und 3.254 USD setzte sich eine impulsive Aufwärtsbewegung in Gang, die bereits im gestrigen Handel das wichtige Widerstandsgebiet beginnende bei 3.350 USD erreichte. Durch den steilen Anstieg wurde der Abverkauf seit dem Zwischenhoch bei 3.438 USD neutralisiert und der nächste Schritt für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends der letzten Monate getan.Kurzfristig kann ein Anstieg über 3.320 USD den nächsten Kaufimpuls starten und bis 3.375 USD führen. Dort verläuft auch die übergeordnete Abwärtstrendlinie, die die Bullen und die Erholungsrally in die Schranken weisen könnte. Sollte die Zone dagegen direkt überwunden werden, kann mit einem Angriff auf 3.400 USD und später die zentrale Barriere bei 3.438 USD gerechnet werden. Ein Anstieg des Goldpreises über 3.470 USD wäre in diesem Fall schon als Startschuss für den Ausbruch über das Rekordhoch an die nächsten langfristigen Zielmarken bei 3.545 und 3.565 USD zu sehen.Scheitern die Bullen dagegen an den nahen Hürden bei 3.320 und 3.350 USD, dürfte nach einem Rücklauf bis 3.254 USD eine weitere große Kaufwelle in Richtung der Abwärtstrendlinie starten. Kurse unter 3.200 USD würden den Höhenflug dagegen stoppen und für eine Verkaufswelle bis 3.167 USD sorgen, ehe dort eine Bodenbildung einsetzen und der nächste Aufwärtstrend beginnen kann.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)