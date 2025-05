Märkte: Staatsschulden und Japans Inflation generieren Sorgen

EUR/USD eröffnet bei 1,1312 (05:50 Uhr), nachdem der Tiefstkurs der letzten 24 Handelsstunden bei 1,1257 im US-Geschäft markiert wurde. Der USD stellt sich gegenüber dem JPY auf 143,44. In der Folge notiert EUR-JPY bei 162,32. EUR-CHF oszilliert bei 0,9350.An den Finanzmärkten sank in den letzten 24 Handelsstunden das "Staatsschulden-Fieber", das die Märkte erfasst hat. Aktienmärkte waren zumeist wenig verändert. Die Rentenmärkte konsolidieren auf den erhöhten Renditeniveaus. Die nicht korrelierten Anlageklassen Gold und Silber gaben die Vortagesgewinne ab. Bitcoin konnte sich weiter unweit des Allzeithochs (112.000 USD) bei 111.100 USD halten.Unterstützend wirkten gestern einige Einkaufsmanagerindices (siehe Datenpotpourri). Indiens Composite PMI stahl allen anderen Indices die "Show" mit Werten über 61 Zählern (dynamisches Wachstum, russische Energie). In den USA stieg der Index für die Gesamtwirtschaft und impliziert solides Wachstum. Auch der Index des UK konnte nach dem Handelsdeal mit den USA an Boden gewinnen. Das galt jedoch nicht für die Eurozone und auch nicht für Deutschland. Hier trübten sich die Composite Indices ein. Hier gibt es eben auch noch keinen Handelsdeal mit den USA. Der deutsche IFO-Index gewann an Boden, bewegt sich aber weiter auf sehr schwachem Niveau.Die Verunsicherung an den Finanzmärkten ist wesentlich getrieben von der Thematik der Staatsschulden. Nach der Herabstufung der US-Bonität seitens Moody‘s justament zu dem Zeitpunkt des Beginns der US-Haushaltssanierung (DOGE) und der kritischen Inflationslage in Japan (CPI bei 3,6%, PPI bei 4,0%, Leitzins 0,50%, Staatsschulden 234,9% des BIP) sind Sorgen bezüglich der weiteren Kapitalmarktentwicklungen ausgeprägt.Aktienmärkte: Late Dax +0,43%, EuroStoxx 50 +0,35%, S&P 500 -0,04%, Dow Jones -0,00%, NASDAQ 100 +0,15%. Aktienmärkte in Fernost Stand 06:00 Uhr: Nikkei (Japan) +0,62%, CSI 300 (China) +0,30%, Hangseng (Hongkong) +0,58%, Sensex (Indien) +0,27% und Kospi (Südkorea) +0,22%. Rentenmärkte: Die 10-jährige Bundesanleihe rentiert heute früh mit 2,64% (Vortag 2,64%), während die 10-jährige US-Staatsanleihe eine Rendite in Höhe von 4,53% (Vortag 4,59%) abwirft.Devisenmärkte: Der EUR (-0,0022) sank geringfügig im Tagesvergleich gegenüber dem USD. Gold (-38,00 USD) und Silber (-0,42 USD) gaben gegenüber dem USD ab. Der Bitcoin notiert bei 111.100 USD (06:02 Uhr). Gegenüber der Eröffnung am Vortag ergibt sich ein Rückgang im Tagesvergleich um 400 USD.Sowohl Japan als auch die USA stehen in Fokus bezüglich der Staatschulden. In den USA geht es mehr um die Dynamik der Neuverschuldungen, (zuletzt 7%+ des BIP), in Japan um die Höhe der Gesamtverschuldung bezüglich der hohen Inflation (CPI 3,6%, PPI 4,0%, Leitzins 0,50%, Staatsverschuldung 234,9%).In beiden Fällen führen die jüngsten Schwächen an den jeweiligen Rentenmärkten zu Sorgen, da sich damit die Frage der nachhaltigen Finanzierbarkeit der Länder verbindet. Diesbezüglich werfen wir einen Blick auf die Gesamtverschuldung (GV) und Neuverschuldung (NV) beider Länder. Der IWF bietet im Fiscal Monitor (April 2025) dazu Historie und Projektionen.Fazit USA: Das Thema der Verschuldungen ist grundsätzlich virulent, aber das ist seit Jahren so. In den USA wird das Thema der Haushaltsdefizite erstmals seit Dekaden durch eine US-Administration adressiert (DOGE). Im letzten Berichtsmonat wies das Federal Budget mit mehr als 250 Mrd. USD Plus den zweitgrößten Überschuss in der Historie aus.Das Potential, aus dieser Krise herauszuwachsen, ist in den USA gegeben. Dabei sei darauf verwiesen, dass die Investitionszusagen aus der globalen Wirtschaft für die USA historisch massiv sind (Aristoteles, Kapitalstock, Steuersubstrat).So haben die USA Zusagen im KI-Sektor in der Größenordnung von 1 Billion USD, in der Pharmabranche in Höhe von rund 200 Mrd. USD (u,a. Eli Lily, Pfizer, Roche) und Zusagen von weit mehr als 1 Billion USD aus der jüngsten Reise nach Saudi-Arabien und in die Emirate. Kein anderer Wirtschaftsraum der Welt hat derartige Zusagen erhalten.Die Konfluenz von Haushaltssanierung und Wachstumspolitik impliziert perspektivisch eine faire Wahrscheinlichkeit verbesserter Haushaltslagen, sofern die US-Regierung durch verfehlte Zollpolitik nicht das dargestellte Chancenpotpourri völlig konterkariert.