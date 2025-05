Questcorp Mining Inc. emittiert Aktien an Riverside Resources Inc. & beginnt mit Planung des La Union Goldprojekts

Minenportal.de gibt bekannt, dass das Unternehmen 6.285.722 Stammaktien am Kapital des Unternehmens ausgab. Diese entsprechen 9,9% der zum 20. Mai 2025 ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien. Die Stammaktien wurden an



Riverside, der Betreiber des Projekts, beauftragt derzeit verschiedene geophysikalische Auftragnehmer mit der sofortigen Durchführung von Orientierungsuntersuchungen und anschließenden detaillierten Untersuchungen, um die Bohrziele zu bestätigen und zu optimieren.



Questcorp befasst sich mit dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken in Nordamerika, um wirtschaftlich wertvolle Edel- und Basismetallvorkommen zu finden und zu erschließen. Das Unternehmen besitzt eine Option auf den Erwerb einer ungeteilten 100-prozentigen Beteiligung an Mineralien-Claims mit einer Gesamtfläche von 1.168,09 Hektar. Diese umfassen die North Island Copper Liegenschaft auf Vancouver Island, British Columbia, und unterliegen einer Lizenzverpflichtung. Questcorp besitzt auch eine Option auf den Erwerb einer ungeteilten 100-prozentigen Beteiligung an Mineralien-Claims mit einer Gesamtfläche von 2.520,2 Hektar. Diese umfassen das Projekt La Union in Sonora, Mexiko, und unterliegen einer Lizenzgebühr.





© Redaktion







Questcorp Mining Inc. gibt bekannt, dass das Unternehmen 6.285.722 Stammaktien am Kapital des Unternehmens ausgab. Diese entsprechen 9,9% der zum 20. Mai 2025 ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien. Die Stammaktien wurden an Riverside Resources Inc. ausgegeben. Zudem wurde die erforderliche Zahlung von 25.000 C$ an Riverside, alles gemäß den Bedingungen des Optionsabkommens zwischen dem Unternehmen, Riverside und dessen hundertprozentiger Tochtergesellschaft RRM Exploracion, S.A.P.I. de C.V. vom 5. Mai 2025 in Bezug auf das 2.520,2 Hektar große Karbonatersatzprojekt La Union in Sonora, Mexiko.Riverside, der Betreiber des Projekts, beauftragt derzeit verschiedene geophysikalische Auftragnehmer mit der sofortigen Durchführung von Orientierungsuntersuchungen und anschließenden detaillierten Untersuchungen, um die Bohrziele zu bestätigen und zu optimieren.Questcorp befasst sich mit dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken in Nordamerika, um wirtschaftlich wertvolle Edel- und Basismetallvorkommen zu finden und zu erschließen. Das Unternehmen besitzt eine Option auf den Erwerb einer ungeteilten 100-prozentigen Beteiligung an Mineralien-Claims mit einer Gesamtfläche von 1.168,09 Hektar. Diese umfassen die North Island Copper Liegenschaft auf Vancouver Island, British Columbia, und unterliegen einer Lizenzverpflichtung. Questcorp besitzt auch eine Option auf den Erwerb einer ungeteilten 100-prozentigen Beteiligung an Mineralien-Claims mit einer Gesamtfläche von 2.520,2 Hektar. Diese umfassen das Projekt La Union in Sonora, Mexiko, und unterliegen einer Lizenzgebühr.© Redaktion MinenPortal.de