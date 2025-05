Südafrika: Goldbergbau baut in 35 Jahren 80% seiner Arbeiter ab

In den letzten dreieinhalb Jahrzehnten hat die südafrikanische Goldminenindustrie 80% ihrer Belegschaft abgebaut. Dies geht aus einem Bericht der Seite Engineering News hervor. Im Jahr 1988 waren in diesem Sektor noch mehr als 536.000 Menschen beschäftigt. Bis zum Jahr 2000 hatte sich diese Zahl auf 217.000 mehr als halbiert und bis 2023 wird sie auf 94.000 sinken.Dieser Rückgang ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Einerseits wurden viele Goldminen geschlossen, da die zugänglichen Reserven erschöpft waren und die Bergleute gezwungen waren, immer tiefer und teurer zu graben. Globale wirtschaftliche Veränderungen und die Konkurrenz aus anderen goldproduzierenden Ländern setzten die südafrikanischen Minen unter Druck.Gold wurde von Platin und Kohle überholt, was die Zahl der Beschäftigten angeht. So hat sich die Zahl der Beschäftigten im Platinbergbau von 85.000 im Jahr 1988 auf 183.000 im Jahr 2023 verdoppelt. Im Kohlebergbau waren im Jahr 2023 knapp über 96.000 Menschen beschäftigt. Der Bergbau war einst eine tragende Säule der südafrikanischen Wirtschaft. In den frühen 1980er Jahren trug er mit etwa 20 % erheblich zum BIP bei, 2023 war sein Anteil auf 6,3 % gesunken.© Redaktion GoldSeiten.de