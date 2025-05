Platin pumpt dynamisch gen Norden

Quelle Chart: stock3

Das Industrie-, Edel- und Weißmetall Platin stand erst zu Wochenbeginn, konkret am Morgen des 20. Mai , in der Beschau. Ein Ausbruch deutete sich an und seither schossen die Notierungen um knapp 10% gen Norden. Dabei wurde das mittelfristige Ziellevel von 1.100 USD beinahe heute schon touchiert und eine weitere Performance erscheint möglich.Dabei sollte ein möglicher Pullback an 1.051 USD nicht überraschen, bevor es eine mögliche Folgeperformance bis 1.123 USD und darüber bis rund 1.150 USD geben könnte. In weiterer Konsequenz wäre der Widerstand bei 1.190 USD im Visier der Bullen.Unterhalb von 1.030 USD könnte es hingegen wieder einen stärkeren Gegenwind geben, sodass das aktuell bullische Setup relativiert werden könnte. Insbesondere unter 1.005 USD wären die Bären wieder am Zug.© Christian JubeltFinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.