Jordan Roy-Byrne: 100 $ Silber, 4.500 $ Gold? Der Bullenmarkt hat gerade erst begonnen

Trotz der bereits beeindruckenden Zuwächse im laufenden Jahr befindet sich Gold laut Jordan Roy-Byrne in der Anfangsphase eines mächtigen säkularen Bullenmarktes. Dieser könnte den Goldpreis auf 4.500 $ und den Silberpreis über die 100-$-Marke steigen lassen. "Der Ausbruch im März 2024 aus einem 13-jährigen Tassen- und Henkelmuster ist eine wichtige technische Bestätigung", sagte Roy-Byrne gegenüber Kitco News. "Und jetzt sehen wir eine makroökonomische Ausrichtung" mit steigenden Treasury-Renditen, einem säkularen Bärenmarkt bei Anleihen und einem Zusammenbruch der Kreditqualität.Moody’s entzog den USA letzte Woche ihr letztes verbliebenes AAA-Rating, während JPMorgan-CEO Jamie Dimon davor warnte, dass der heutige Kreditmarkt ein "schlechtes Risiko" darstelle und Inflation, Stagflation und geopolitische Schocks von den Anlegern grob unterschätzt würden. Laut Roy-Byrne gingen ähnliche makroökonomische und technische Bedingungen den vergangenen Goldhaussen in den Jahren 1930, 1972 und 2002 voraus. Er wies darauf hin, dass sich Gold bereits vom S&P 500 und dem 60/40-Portfolio abgesetzt hat, während der inflationsbereinigte Goldpreis gerade aus einem 45-jährigen Tiefstand ausgebrochen ist.Er hält einen Preis von 3.700 $ bis zum Jahresende für realistisch und merkt an: "Der Durchschnitt der vergangenen großen Ausbrüche deutet auf 4.400 $ bis 4.500 $ innerhalb von 12 Monaten hin." Silber bleibt der Nachzügler, aber Roy-Byrne sieht 35 $ und 37 $ als wichtige Ausbruchsmarken. "Sobald Silber die 50-Dollar-Marke überschreitet, könnte es innerhalb von 12 bis 15 Monaten auf 100 $ ansteigen", meinte er und verwies auf die 45-jährige Basis des Metalls.Roy-Byrne sieht auch Chancen bei Goldminen, die seiner Meinung nach unterbewertet sind und zu wenige Aktien besitzen. "Wir befinden uns in einem Sweet Spot – fundamental gesehen verdienen die Minengesellschaften Geld, aber die Bewertungen sind immer noch niedrig", stellte er fest. "Diese Konstellation könnte dazu führen, dass Bergbauunternehmen die Metallwerte deutlich übertreffen." Er mahnt die Anleger zur Disziplin: "Konzentrieren Sie sich mehr auf die Unternehmen als auf das makroökonomische Rauschen. Haben Sie einen Ausstiegsplan. Und scheuen Sie sich nicht, auf dem Weg dorthin einige Gewinne mitzunehmen."© Redaktion GoldSeiten.de