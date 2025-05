Eilt! Datenkrake! & nächste Stufe im Ukraine-Krieg

Kaum bekannt dürfte sein, daß Meta Nutzerdaten von Facebook, Whatsapp und Instagram zum Training seiner KI verwenden will. Ohne Widerspruch sollen die Nutzer die Rechte an ihren Daten verlieren.Die EZB sorgt erneut für Erstaunen. Kürzlich machte sie Gold als mögliche Gefahr für das Finanzsystem aus, jetzt sollte man sich Engagements in US-Assets überlegen.Der Truppenaufmarsch im Nahen Osten geht weiter, die USA verlegen weitere Flugzeuge nach Diego Garcia.Rußland plant die Errichtung einer "Pufferzone" in der Ukraine, was die Spannungen deutlich verschärfen dürfte.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)