Defla X - Die Staatsanleihen - schon wieder

Die US-Zentralbank verkauft weiterhin ungerührt von den deflatorischen Daten Staatsanleihen in den Markt und senkt daher die Geldmenge weiter. Microsoft AI Agentic Vision drückte euphorisch die Aktienmärkte wieder nach oben am Wochenanfang.Moody’s hatte sich bisher geweigert, US-Staatsanleihen das höchstmögliche Kreditrating zu entziehen, und bringt die 116 Jahre alte Agentur nun auf Augenhöhe mit ihren Konkurrenten. AA1 statt AAA. Die Entscheidung, das Kreditrating der USA zu senken, brachte nun das Aus für das letzte höchste Kreditrating der USA, andere Agenturen hatten es den USA bereits früher entzogen. Dies dürfte grundsätzlich zumindest die Rendite erhöhen, die Anleger für den Kauf von US-Staatsanleihen verlangen, um das höhere Risiko zu berücksichtigen.Kurz wehrte sich der Aktienmarkt dagegen, aber dann ging es wieder abwärtsDie US-Zentralbank reagiert weiterhin nicht und bleibt bei Geldvernichtung und Hochzins zwecks Bekämpfung von was eigentlich?Gold nach spürbarer Korrektur mochte die schlechten Nachrichten, auch die geopolitischen und kriegerischen:Dummerweise ist das Dreieck im Chart aber noch nicht aufgelöst und falls dies nicht geschähe, ist es ein bärisches.Silber bleibt in der wohl hartnäckigsten Range aller Zeiten weiter gefangen.Eingedenk solcher Gesamtsituationen suchen die Märkte ein Feld mit weniger Volatilität und finden esim BitCoin, dem die prekäre Lage anderswo ein neuen ATH bei fast 112.000 USD beschert.Herzlichen Glückwunsch!© Mag. Christian Vartianvartian.hardasset@gmail.comDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.