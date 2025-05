Silberpreis: Ausbruch über 34 $ möglich

Silberpreis Prognose Tageschart - diese & nächste Woche (Chart: TradingView

• Update der Silberpreis-Prognose und Chartanalyse am 24.05.25 bei 33,48 $Nach der im Oktober 2024 begonnenen Korrektur hat der Silberpreis zu Jahresbeginn in eine Aufwärtstrendstruktur gedreht und im März den Widerstand am Vorjahreshoch angelaufen. Dort hat jedoch ein massiver Abverkauf eingesetzt, von dem sich der Kurs nach dem April-Tief bei 28,33 $ ebenso stark in die 33er $-Zone erholen konnte.Der Silberkurs hat den größten Teil der Verluste noch im April wieder aufgeholt und pendelt seitdem um die bei 32,50 $ laufenden Durchschnitte. Momentan liegt die obere Grenze der Tradingrange im Fokus. Im unteren Bereich stützen die letzten Tiefs bei 31,60 $, wo sich nun auch die 200-Tage-Linie nähert. Ein Ausbruch über 34 $ könnte die Konsolidierung jetzt beenden.• Mögliche Wochenspanne: 32,90 $ bis 34,60 $• Nächste Widerstände: 33,69 $ = Vorwochenhoch | 34,58 $ = März-Hoch | 34,86 $ = Vorjahreshoch• Wichtige Unterstützungen: 33,39 $ = Februarhoch | 32,51 $= Mai’24-Hoch | 32,13 $ = Vorwochentief• GD20: 32,70 $ GD50: 32,74 $ GD200: 31,37 $In der Anfang April entstandenen Verkaufswelle hat der Markt ein Überangebot verarbeitet, das im Tief bei 28,33 $ auf Nachfrage gestoßen ist. Die Gegenbewegung wurde am Februarhoch zurückgewiesen und konsolidiert über 31,60 $. Sollte der Silberpreis einen erneuten Anlauf in Richtung 35er $-Marke starten, wäre dort der nächste Widerstand zu erwarten. Im alternativen Szenario setzt sich die Schiebephase noch fort.• Mögliche Wochenspanne: 33,50 $ bis 35,10 $ alternativ 32,40 $ bis 33,60 $© Christian Möhrer: Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (impleovingverage = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:• blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden• grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden• orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden• schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs• grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)• rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)• graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)