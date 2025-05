Egon von Greyerz: Anleihekrise - Das wird häßlich!!

Deutsche Untertitel finden Sie im YT-Player.

0:00 Intro

1:20 Japanische Renditen steigen deutlich an

2:20 Der japanische Premier gibt zu, daß Japan schlimmer als Griechenland dasteht

3:30 Der künstlichen japanischen Wirtschaft droht ein Crash

5:20 Ausbleibende Anleihekäufer zwingen zur Schuldenmonetarisierung

6:15 Rating-Abstufung der USA führt zu steigenden Renditen und Finanzierungkosten

7:40 Egal welches Rating, US-Schulden werden wertlos

10:00 Aktienmärkte dienen der Spekulation, Anleihemärkte zeigen, wie es um die Wirtschaft steht

10:45 Buffett verkauft Bankaktien und steigt bei Bierproduzenten ein

14:30 Die EZB sieht Gefahren an den Finanzmärkten durch physische Goldauslieferungen?!

16:25 Propaganda soll staatliches Versagen beim Management der Wirtschaft vertuschen

17:40 Gold spiegelt wirtschaftliches Versagen und extreme Verschuldung wider

19:30 Eine monetäre Ära endet, jetzt ist die Zeit für Gold

In Japan verlieren Anleihen deutlich an Wert und der japanische Premier gibt zu, daß sein Land schlimmer dran ist als Griechenland. Dieser Anleihemarkt könnte zuerst zusammenbrechen und weist den Weg für den Westen.In den USA stuft Moody´s das seit 1917 bestehende AAA-Rating ab. Renditen und Finanzierungskosten steigen. Warren Buffett scheint die Gefahr zu sehen. Er verkauft weiter große Blöcke an Bankaktien und steigt bei Bierproduzenten ein.Die EZB sieht Gefahren an den Finanzmärkten, auch die die verstärkte physische Auslieferung von Gold. Soll ein Sündenbock für Finanz-Turbulenzen aufgebaut werden? Vertrauen Sie auf keinen Fall staatlicher Propaganda, sondern Ihrem Urteilsvermögen!© Jan KneistM & M Consult UG (hb)