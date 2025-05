Gold - Die Rally kann jetzt sogar noch steiler werden!

Die große, dreiteilige Korrektur nach dem Allzeithoch bei 3.499 USD wurde nach dem Erreichen der Zielzone um 3.120 USD durch einen massiven Konter gestoppt. Dieser trieb den Goldpreis in den letzten Tagen zurück über die früheren Unterstützungen bei 3.200 USD und 3.254 USD. Damit wurden wichtige Kaufsignale ausgebildet und der Kursrutsch seit dem Zwischenhoch bei 3.438 USD neutralisiert. Schon am Freitag erreichte der Goldpreis den Widerstand bei 3.350 USD und die dort verlaufende, zentrale Abwärtstrendlinie.Trotz des steilen Anstiegs der letzten Tage steht der Goldpreis vor einer Widerstandszone, über der eine weitere Rallybeschleunigung möglich ist. Denn ein Anstieg über 3.375 USD würde alle Hürden bis zum Zwischenhoch bei 3.438 USD durchbrechen und einen steilen Anstieg an die Marke ermöglichen. Erst dort wäre eine Korrekturphase zu erwarten. Über der Hürde stünde dagegen schon ein Aufwärtsimpuls bis 3.465 USD und das Rekordhoch bei 3.499 USD an. Selbst die Ausdehnung der Kaufwelle an das Langfristziel bei 3.545 USD ist damit möglich.Sollten die Käufer dagegen an der Zone von 3.350 bis 3.375 USD scheitern, käme es zu einer Korrektur bis 3.310 USD. Schon hier könnte der nächste Kaufimpuls Richtung 3.438 USD starten. Unter der Marke stünde dagegen ein Pullback an den zentralen Support bei 3.254 USD an. Auch von dort aus kann sich der Anstieg problemlos fortsetzen. Insgesamt wäre erst ein Einbruch unter 3.201 USD bärisch zu werten.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)