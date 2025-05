Technische Marktanalyse vom 25.05.2025: Gold, Rohöl, Bitcoin/USD

Quelle: ProRealTime.com

Die kurzfristige Anstiegsbewegung passte zur jüngsten Verunsicherung. Gold ist damit wieder an die obere Begrenzung des neuen Abwärtstrendkanals gestiegen, der sich damit etabliert hat. Dieser Kanal stellt bislang eine trendbestätigende Korrektur dar. Die Indikatoren helfen aktuell kaum weiter, da unterschiedliche Signale gegeben werden. Ob bereits jetzt ein Ausbruch nach oben erfolgen kann, ist eher fraglich. Der übergeordnete Trend ist aktuell nicht in Gefahr.Auch wenn sich Öl seit Anfang dieses Jahres in einem Abwärtstrend befindet, gibt es erste Anzeichen, dass eine Stabilisierung einsetzen könnte. Die jüngsten Tiefs sollten dazu nicht mehr unterschritten werden. Die im neutralen Bereich notierenden Indikatoren deuten darauf hin, dass sich an der aktuellen Lage kaum etwas ändern wird. Die große Seitwärtsrange dürfte somit weiterhin intakt bleiben.Anders als bei Gold, ist der Bitcoin nach den Zollankündigungen rückläufig gewesen. Die Indikatoren haben zum Teil Divergenzen gebildet. Nach dem Erreichen eines neuen Rekordhochs, ist die Kryptowährung wieder in den alten Widerstandsbereich gefallen. Dies hat noch keine Auswirkung auf den aktuell laufenden Aufwärtstrend der seit April Bestand hat. Erst ein erneutes Unterschreiten der 100.000 USD-Marke würde eine Änderung des aktuellen Trends nach sich ziehen.© Christoph GeyerCFTeDiese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.