Nigeria: Bank bietet Goldbelohnung für digitale Überweisungen

Die Alternative Bank ist dabei, den Bereich der Belohnungen im nigerianischen Bankwesen neu zu definieren, heißt es auf der nigerianischen Seite The Guardian . Sie hat eine neue Kampagne gestartet, die es den Nutzern ermöglicht, echtes Gold zu verdienen, indem sie Transaktionen über die digitale Bankplattform "Altbank" durchführen.Die bis Ende 2025 laufende Kampagne "Altbank Gold Rewards" soll die Bekanntheit und Akzeptanz der mobilen Anwendung der Bank fördern. Gleichzeitig werden die Nutzer mit tokenisiertem Gold belohnt. Dabei handelt es sich um kleine Einheiten von echtem Gold, die digital in der App gespeichert werden. Für jede Interbank-Überweisung, d. h. für Überweisungen an andere Finanzinstitute, die über die Altbank-App getätigt werden, erhalten die Nutzer automatisch einen Gold-Token, der 25 Mikrogramm Gold entspricht, so der Bericht. Bei einem aktuellen Goldpreis von rund 107 $ pro Gramm erhalten teilnehmende Kunden 0,000107 $ in Gold pro Überweisung.Diese Token sammeln sich auf dem In-App-Account der Nutzer und können zum aktuellen Marktkurs für Gold am Tag der Liquidation in Naira umgetauscht werden. Laut der Bank ist diese Initiative Teil ihrer umfassenderen Strategie, finanziell und digital versierte Nutzer anzuziehen, die mehr Wert und langfristige Vorteile aus ihren Bankbeziehungen ziehen möchten.© Redaktion GoldSeiten.de