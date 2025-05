Inflation-Pattsituation

Quelle: Rosenberg Research

In den nächsten Artikeln werde ich einige erste Gedanken der SIC zu den wichtigsten Themen darlegen. Heute beginnen wir mit der Inflation, insbesondere mit den stark unterschiedlichen Ansichten von David Rosenberg und Jim Bianco, und gleichen sie dann mit einigen Gedanken anderer Redner aus. David und Jim sind gute Freunde, deren Analysen ich im Laufe der Jahre als sehr nützlich empfunden habe. Es ist schwer vorstellbar, dass beide dieses Mal Recht haben, aber der Kontrast zwischen ihnen ist aufschlussreich.Die kurzfristige US-Wirtschaftsprognose hängt hauptsächlich von Handels- und Zollfragen ab, zusammen mit der Ungewissheit, wie alle reagieren werden. Im Allgemeinen lassen sich die Ansichten in drei Kategorien einteilen: Rezession, Inflation und ein dazwischen liegendes Szenario der "Stagflation". David Rosenberg glaubt fest an eine Rezession. Er rechnete sogar schon mit einer Rezession, bevor Trump den aktuellen Handelskrieg begann.Jetzt glaubt er, dass die Auswirkungen des Handelskriegs auf die Verbraucher der letzte Strohhalm sein werden. Die USA sind in besonderem Maße gefährdet, weil unsere Wirtschaft am stärksten von den Konsumausgaben abhängt und die privaten Ersparnisse am niedrigsten sind:Hier ist Daves Erklärung (aus dem Transkript):"Es ist die Struktur der US-Wirtschaft. Ich meine, sehen Sie sich diesen Chart an. Jeder, der sagt: 'Oh, nun, die Vereinigten Staaten werden abgezockt', nein. Das liegt ganz einfach daran, dass die Vereinigten Staaten von den Verbraucherausgaben leben. Es gibt kein Land auf der Welt, in dem der Anteil der Verbraucherausgaben am BIP so hoch ist...Die meisten Länder haben eine nationale Verkaufssteuer [Mehrwertsteuer]. Das würde in den Vereinigten Staaten niemals durchgesetzt werden. Man kann den Verbraucher nicht mit einer Verkaufssteuer belasten. Der Verbraucher ist der Motor der Wirtschaft. Nicht die Investitionen, sondern der Verbraucher.Welches Land hat eine niedrigere Sparquote? Welches Land hat einen so hohen Konsumanteil am BIP? Und es gibt eine 95%ige Korrelation zwischen Verbraucherausgaben und Importen. Diejenigen, die der Meinung sind, dass wir die Handelsdefizite der Vereinigten Staaten abbauen müssen, sollten sich also überlegen, ob wir die US-Wirtschaft nicht besser europäisch oder asiatisch gestalten sollten, indem wir sparsamer werden und weniger konsumieren und weniger importieren."Nach Ansicht von Dave stehen wir kurz vor einer Kollision zwischen den bereits schwächelnden Verbraucherausgaben und den zollbedingten Preissteigerungen. Ersteres deutet auf eine Rezession hin, letzteres auf eine Inflation. Wie wird sich dies entwickeln? Dave erwartet zunächst eine Inflation, die aus einem bestimmten Grund vorübergehend sein wird.Nochmals, aus dem Transkript:"Werfen Sie einen Blick auf den jüngsten Bericht der New Yorker Fed. Nur die einjährige Inflationserwartung ist nach oben gerichtet. Der Dreijahreswert bewegt sich seitwärts. Die fünfjährigen sind gesunken, und alle verkaufen ihre Anleihen. Inflation. Zölle sind Inflation. Es ist ein Preisschock. Und ich weiß, dass die Leute über die vorübergehende Entwicklung lachen werden, aber es gibt einen Grund, warum sie 2021 und 2022 nicht vorübergehend war.Und der Grund, warum sie vorübergehend sein wird - ich schäme mich nicht, dieses Wort noch einmal zu benutzen, auch wenn Jay Powell es nicht tun würde - ist der Arbeitsmarkt. Der Grund, warum die Inflation länger anhielt, als wir alle dachten, jedenfalls als ich dachte, war, dass sie eine mindestens 18-monatige Lohn- und Preisspirale auslöste, weil sich der Arbeitsmarkt anspannte. Und weil die Menschen dafür bezahlt werden, dass sie nicht arbeiten, weil Angebot und Nachfrage nach Arbeitskräften so stark auseinanderklaffen, hat sich der Preisschock, der Angebotspreisschock von COVID auf die Löhne übertragen.Ich habe Neuigkeiten für Sie. Dieses Mal wird es nicht passieren. Es geht nicht um die um 4,2% niedrigere Arbeitslosenquote. Unter der Oberfläche sehen Sie einen starken Rückgang der Nachfrage nach Arbeitskräften, weniger offene Stellen, geringere Einstellungsquoten, deutlich weniger Job-Hopping. Der Arbeitsmarkt sieht heute ganz anders aus."Der Unterschied besteht nach Ansicht von Dave darin, dass die Arbeitnehmer heute weit weniger zuversichtlich sind als in den Jahren 2021-2023. Dies zeigt sich in Umfragen, die eine viel größere Angst vor Arbeitsplatzverlust und niedrigere Lohnerwartungen zeigen. Unter diesen Bedingungen wird es nicht zu einer Lohn-Preis-Spirale kommen, ohne die es für die Inflation schwierig sein wird, Fuß zu fassen. Unabhängig von den Zollsätzen erwartet Dave in 12 Monaten eine deutlich niedrigere Inflation. Leider wird die Inflation in eine Rezession münden, und hier ist der Grund dafür. Lesen Sie dieses Zitat aufmerksam:"Der Haushaltssektor Amerikas hatte noch nie zuvor ein Aktienengagement von 50 Billionen Dollar in seinen Bilanzen. Niemand hat in diesem Zyklus eine Neugewichtung vorgenommen. Diversifizierung wurde zu einem schmutzigen Wort mit 15 Buchstaben - kaufen Sie jeden Bärenmarkt. Schauen Sie sich an, wie hoch der Aktienbesitz zu Beginn des Tech-Wracks war. Kaum mehr als 10 Billionen Dollar. Zu Beginn der Finanzkrise waren es 15 Billionen Dollar. Jetzt sind wir bei 50 Billionen Dollar, es steht also eine Menge auf dem Spiel...Etwa 71% des Finanzvermögens der Haushalte sind in Aktien angelegt. Wer will schon Anleihen? 8% in Anleihen. Anleihen sind für Verlierer. Wer taucht auf einer Cocktailparty auf und spricht über den Bauch der Kurve? Keiner wird mit Ihnen reden. Nein. Wir werden über Bitcoin und den Nasdaq-100 reden."