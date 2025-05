Märkte: Zollaufschub forciert Märkte in Europa und USA

EUR/USD eröffnet bei 1,1391 (05:49 Uhr), nachdem der Tiefstkurs der letzten 24 Handelsstunden bei 1,1369 im europäischen-Geschäft markiert wurde. Der USD stellt sich gegenüber dem JPY auf 142,43. In der Folge notiert EUR-JPY bei 162,26. EUR-CHF oszilliert bei 0,9345.An den Finanzmärkten kam es zu keinen einheitlichen Entwicklungen. Im Zuge des Zollaufschubs egalisierten die Märkte in Europa und den USA die Verluste vom Freitag. In Fernost dominierte zunächst Aktienmarktschwäche. An den Rentenmärkte entspannte sich die Lage leicht sowohl in den USA als auch Japan. Der USD legte leicht gegenüber EUR, Gold, Silber und Bitcoin zu.Der Zollaufschub, den die USA der EU bis zum 9. Juli 2025 gewähren, passt in das Handlungsraster der US-Administration. Die Einlassung des Regierungssprechers der Bundesregierung passt in das in diesem Report forcierte Argumentationsraster. Laut Regierungssprecher gehe es im Handelskonflikt mit den USA darum, dass es am Ende niedrigere oder keine Zölle gebe. „Time will tell!“ EZB-Chefin Lagarde sieht Chancen im Umbruch der Weltordnung für Europa. Kommentar: Unsere Standortrahmendaten sind für diese Chancen wenig vielversprechend, die moralische Hybris der EU/Eurozone steht dieser Chance im Wege.Geopolitisch nehmen die Spannungen zu, was hintergründig belastet. Das Risiko einer verstärkten Beteiligung Westeuropas an dem Ukrainekonflikt steht im Raum, damit das Risiko einer Ausweitung des militärischen Konflikts in bisher nicht vorstellbarem Maße. Der Gaza-Konflikt spitzt sich zu. Der Westen übt sich in ungewohnt harscher Verbalakrobatik gegenüber Israel, ohne jedoch nachhaltig Handlungsmaximen zu erwägen.Aktienmärkte: Late Dax +1,69%, EuroStoxx 50 +1,34%, S&P 500 +1,28%, Dow Jones +1,11%, NASDAQ 100 +1,51%. Aktienmärkte in Fernost Stand 06:00 Uhr: Nikkei (Japan) -0,20%, CSI 300 (China) -0,56%, Hangseng (Hongkong) -0,18%, Sensex (Indien) -1,00% und Kospi (Südkorea) -0,47%. Rentenmärkte: Die 10-jährige Bundesanleihe rentiert heute früh mit 2,56% (Vortag 2,57%), während die 10-jährige US-Staatsanleihe eine Rendite in Höhe von 4,49% (Vortag 4,55%) abwirft.Devisenmärkte: Der EUR (-0,0016) gab im Tagesvergleich gegenüber dem USD geringfügig ab. Gold (-7,00 USD) und Silber (-0,16 USD) sanken leicht gegenüber dem USD. Der Bitcoin notiert bei 109.000 USD (06:03 Uhr). Gegenüber der Eröffnung am Vortag ergibt sich ein Rückgang im Tagesvergleich um 670 USD.Der Index des IFO-Beschäftigungsbarometers legte per Mai von zuvor 94,0 auf 95,2 Punkte zu. Laut IFO-Institut zeige der Arbeitsmarkt erste Anzeichen einer Stabilisierung. Ob sich daraus eine Trendwende entwickle, hänge maßgeblich von der weiteren Konjunkturentwicklung ab.In der Industrie ist das Barometer zum fünften Mal in Folge gestiegen. Insgesamt bauen die Unternehmen jedoch weiterhin mehrheitlich Stellen ab. Die Dienstleister stocken ihren Personalbestand dagegen leicht auf, insbesondere in der Leiharbeitsbranche keimt vorsichtiger Optimismus auf. Im Handel überwiegt hingegen weiterhin der Abbau von Stellen. Auch die Unternehmen im Baugewerbe planen noch überwiegend mit weniger Beschäftigten, wenngleich sich auch hier der Stellenabbau vermindert.Kommentar: Der Anstieg erfreut, ohne zunächst nachhaltig überzeugen zu können. Die Stabilisierung passt zu dem Thema Verstetigung der Wirtschaftsleistung auf ermäßigtem Niveau. Es hängt an der Politik, Rahmendaten zu generieren, die Unternehmen Zuversicht bezüglich der Zukunftsfähigkeit des Standorts geben können. Hier reden wir von markant günstigeren Energiepreisen, nachhaltiger Versorgungssicherheit, geringerer Bürokratie, konkurrenzfähige Steuerlast und einen wirtschaftsfreundliche geprägte Haltung der Politik! Ansonsten besteht das Risiko, dass derartige Indexanstiege nur Strohfeuer in einer Abwärtsbewegung sind.