Superreiche parken ihr Gold zunehmend in Singapur

Angesichts zunehmender wirtschaftlicher und geopolitischer Unsicherheiten lagern die Superreichen ihre Goldbestände vermehrt im Ausland, wobei sich Singapur als bevorzugtes Ziel herauskristallisiert hat, berichtet CNBC . Ein bekanntes Beispiel ist "The Reserve", ein sechsstöckiges, hochsicheres Gold- und Silberlager in der Nähe des Flughafens von Singapur. In diesem werden mittlerweile Edelmetalle im Wert von rund 1,5 Milliarden Dollar gelagert.Laut Gregor Gregersen, dem Gründer, ist die Zahl der Lagerbestellungen von Januar bis April 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 88% gestiegen, während der Verkauf von Edelmetallbarren um 200% zugenommen hat. Dies spiegelt eine deutliche Verschiebung der Vermögensverwaltungsstrategien wider, die durch Besorgnis über Zölle, geopolitische Spannungen und Instabilität ausgelöst wurde.Gregersen betont, dass viele Kunden eine vertrauenswürdige, sichere Rechtssysteme wie Singapur suchen. Singapur biete politische Stabilität und den Ruf eines sicheren globalen Zentrums. "Viele sehr vermögende Kunden schauen auf die Zölle, auf die Veränderungen in der Welt und auf das Potenzial geopolitischer Instabilitäten", erklärte er gegenüber CNBC.John Reade vom World Gold Council weist außerdem darauf hin, dass einige Anleger ihr Gold nicht bei Banken aufbewahren wollen, selbst wenn es sich um zugewiesene Konten handelt. Sie entscheiden sich stattdessen für unabhängige Einrichtungen, um ihr Vermögen zu schützen.Singapurs strategische Rolle als Transitknotenpunkt sowie sein stabiles politisches Umfeld machen es besonders attraktiv für wohlhabende Anleger, die Gold effizient und sicher lagern möchten. Im Vergleich zu Dubai, das ähnliche Vorteile bietet, sind die schlanken Verfahren und der geringere Papieraufwand in Singapur für Kunden, die Bequemlichkeit suchen, attraktiver, so CNBC.Jeremy Savory, Gründer von Millionaire Migrant, einem in Dubai ansässigen Beratungsunternehmen, das vermögenden Privatpersonen Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Staatsbürgerschaft anbietet, hebt hervor, dass Singapurs Status als Transitknotenpunkt den einfachen Zugang zu Gold und dessen Bewegung erleichtert und es somit zu einer bevorzugten Alternative zu anderen Regionen wie der Schweiz und Dubai macht – insbesondere für diejenigen, die bei ihren Strategien zur Vermögenssicherung Einfachheit und Sicherheit bevorzugen.© Redaktion GoldSeiten.de