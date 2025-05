Chinas goldenes Tor: Wie der SGE-Tresor die globalen Goldmärkte aufrütteln wird

In diesem Monat berichtete Bloomberg, dass die chinesische Goldbörse Shanghai Gold Exchange (SGE) die Eröffnung eines neuen Goldtresors in Hongkong plant - eine bahnbrechende Erweiterung, die weit über die Eröffnung eines neuen physischen Tresors hinausgeht und einen strategischen Schritt zur Verbesserung der chinesischen Goldhandelsinfrastruktur und zur Stärkung der Rolle der SGE bei der globalen Goldpreisermittlung darstellt.Nicht zu vergessen, dass die SGE eine staatliche Einrichtung ist, die von der chinesischen Zentralbank, der People's Bank of China (PBoC), gegründet wurde und unter ihrer direkten Aufsicht steht. Die drei wichtigsten strategischen Aufgaben der SGE sind die Entwicklung des chinesischen Goldmarktes, die Internationalisierung des Renminbi (RMB) über den Goldhandel und die Stärkung des Einflusses Chinas auf die globale Goldpreisbildung (über Benchmarks wie die 2016 eingeführten RMB-Goldauktionen der SGE).Durch die Einrichtung eines Goldtresors in Hongkong, einer Sonderverwaltungsregion (SVR), die nach dem Prinzip "ein Land, zwei Systeme" funktioniert, erschließt die SGE einen globalen Finanzplatz mit einem wesentlich attraktiveren rechtlichen und regulatorischen Umfeld als das chinesische Festland, während sie gleichzeitig die Internationalisierung des Yuan (sowohl des Onshore-CNY als auch des Offshore-CNH) beschleunigt und, wenn alles nach Plan läuft, eine größere Zahl internationaler Teilnehmer für den chinesischen Goldmarkt gewinnen kann.Der neue Schritt der SGE, in Hongkong tätig zu werden, muss auch in einem breiteren geopolitischen und wirtschaftlichen Kontext gesehen werden, nämlich dem der aktuellen Zollstreitigkeiten und des potenziellen Handelskriegs zwischen den USA und China sowie Pekings verstärktem Bestreben, die Abhängigkeit vom US-Dollar zu verringern und die Rolle des Yuan im globalen Handel und Finanzwesen zu stärken.Durch die Unterstützung des Goldhandels auf der SGE-Handelsplattform, aber außerhalb Chinas, wird der neue Tresor in Hongkong auch den chinesischen physischen Goldhandel mit den Offshore-Yuan-Märkten (und damit auch mit der potenziellen Gold-Öl-Preisbildung) verbinden sowie Chinas Belt-and-Road-Initiativen und sogar die Bestrebungen der BRICS-Staaten unterstützen, alternative Rohstoffpreis- und Abrechnungssysteme zu schaffen.Die Entscheidung für Hongkong als Standort für den SGE-Tresor stärkt auch die Rolle der Sonderverwaltungsregion Hongkong als führendes Zentrum für die Lagerung von Bullion, ein Gold-Ökosystem, in dem bereits jetzt der Tresor des Hong Kong International Airport (HKIA) ausgebaut wird und zu dem auch große Logistikanbieter wie Malca-Amit, Brinks, G4S und Loomis gehören. Der Schritt der SGE wird sich auch auf die seit langem bestehende chinesische Gold- und Silberbörse (CGSE) auswirken, die bereits mit der SGE über die SGE-CGSE-Initiative "Gold Connect" zusammenarbeitet.Kurz gesagt, der Tresor der SGE in Hongkong ist eine entscheidende Entwicklung, die Chinas umfassendere wirtschaftliche und geopolitische Ziele vorantreibt, die Dominanz der westlichen Goldmärkte in Frage stellt und die Bühne für eine neue Ära des Yuan-denominierten Goldhandels und des globalen finanziellen Einflusses bereitet.Mit dem neuen Tresor in Hongkong erhöht sich die Zahl der Tresore der SGE für den Goldhandel auf vier. Die SGE betreibt derzeit zwei Handelstresore in Shanghai, nämlich den SGE-Inlandstresor und den Tresor der SGE International (SGEI) (auch bekannt als International Board), sowie einen Tresor in Shenzhen (eine Stadt, die an Hongkong grenzt). Als "Handelstresore" werden diese Tresore "zur Lagerung von physischem Gold verwendet, das am Handels- und Liefergeschäft der Shanghai Gold Exchange teilnehmen kann."SGE International (SGEI) ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der SGE. Der Tresor der SGEI (International Board) wurde 2014 in der Shanghaier Pilot-Freihandelszone (FTZ) eröffnet und wird von der chinesischen Bank of Communications (BOCOM) betrieben. Nach Angaben der SGE kann "physisches Gold, das am International Board gekauft oder deponiert wurde, in andere Länder oder Regionen transferiert werden, und zwar mit der gleichen zeitlichen Effizienz wie auf den großen internationalen Goldmärkten."Der Tresor der SGE in Shenzhen wurde 2019 von der SGEI eröffnet und wird in Zusammenarbeit mit der Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) betrieben. Dieser Tresor in Shenzhen unterstützt auch internationale physische Goldlieferungen, -lagerung und -transaktionen und "zielt darauf ab, die globalen Goldhandelsaktivitäten der SGE zu stärken". Im Moment gibt es nur wenige Details über den neuen Tresor der SGE in Hongkong. Bloomberg zufolge wird der Tresor "von einer Tochtergesellschaft der Bank of China Ltd. betrieben".Die "Bank of China Ltd" ist die Pekinger Zentrale der "Bank of China", einer der "großen vier" staatlichen chinesischen Geschäftsbanken, und arbeitet unter der Leitung von Festlandsbehörden, die mehrheitlich im Besitz von Central Huijin Investment sind, einer Einheit des chinesischen Staatsfonds China Investment Corporation (CIC). Von welcher "Tochtergesellschaft der Bank of China Ltd" der Tresorraum in Hongkong betrieben wird, ist unklar, aber es könnte sich um die Bank of China (Hong Kong) (BOCHK) handeln.Die BOCHK, die als Hauptsitz der Bank of China für den asiatisch-pazifischen Raum fungiert, ist ebenfalls eine Tochtergesellschaft der Bank of China Ltd (da sie eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der BOC Hong Kong (Holdings) Ltd ist, die sich mehrheitlich im Besitz der BOC Ltd befindet). Die BOCHK beherrscht das Hongkonger Bankensystem, ist am Offshore-Yuan-Handel beteiligt und ist die designierte Renminbi/Yuan-Clearingbank in Hongkong.Die Tochtergesellschaft, die den Tresor der SGE Hongkong betreiben wird, ist jedoch möglicherweise nicht die BOCHK, sondern könnte eine neu geschaffene Einheit sein, die direkt von der Bank of China Ltd in Peking kontrolliert wird. Eine solche Struktur würde Peking eine direktere Kontrolle ermöglichen, die aufsichtsrechtlichen Beschränkungen in Hongkong (wo die BOCHK von der HK Monetary Authority reguliert wird) bis zu einem gewissen Grad umgehen und eine strategische Trennung von den Geschäftsbankaktivitäten der BOCHK gewährleisten.Der Standort des Edelmetalltresors der Bank of Chain in Hongkong ist ebenfalls unbekannt, aber den jüngsten Stellenanzeigen der Bank of China für Tresorpersonal zufolge könnte sich der neue SGE-Tresor im "Eastern District" von Hongkong Island befinden, wo ein Edelmetalltresor der Bank of China Tresorpersonal einstellt.Im Nachhinein gab es in letzter Zeit einige Hinweise darauf, dass die SGE und der chinesische Staat mit Hilfe der Bank of China einen Goldtresor in Hongkong eröffnen würden. Am 21. April gaben die People's Bank of China (PBoC), die State Administration of Foreign Exchange (SAFE), die Stadtverwaltung von Shanghai und die General Administration of Financial Supervision gemeinsam den "Shanghai International Financial Center Action Plan to Further Enhancement the Facilitation of Cross-border Financial Services" heraus, um die Internationalisierung des Yuan zu beschleunigen, und zwar unter anderem mit dem Ziel:"Unterstützung der Shanghaier Goldbörse und anderer Börsen in Übersee bei der Zusammenarbeit bei der Produktzulassung und Ausweitung der Anwendung von RMB-Benchmark-Preisen auf den wichtigsten internationalen Märkten. Sondierung der Internationalisierung der Lieferung bestimmter Sorten an der Shanghaier Goldbörse und Einrichtung von Abwicklungslagern in Übersee."Dies meldete Reuters am selben Tag, dem 21. April, als es hieß, dass: "Die Zentralbank sagte, dass sie die Shanghaier Goldbörse auch dabei unterstützen würde, mit anderen Börsen in Übersee zusammenzuarbeiten und die Anwendung von Yuan-Benchmark-Preisen auf den globalen Mainstream-Märkten auszuweiten."