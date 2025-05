Goldpreis sinkt aufgrund der Verzögerung von Trumps EU-Zöllen

Der Goldpreis fiel am Dienstag im asiatischen Handel und setzten damit seine jüngsten Rückgänge fort. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor mit dem Aufschub der hohen Handelszölle gegen Europa die Risikobereitschaft angekurbelt, so ein Bericht von Investing.com . Das gelbe Metall geriet auch unter Druck, da einige Anzeichen von Stabilität auf dem Anleihemarkt zu verzeichnen waren und die Renditen der wichtigsten Staatsanleihen im asiatischen Handel nach einem starken Anstieg in den letzten Sitzungen zurückgingen. Dennoch wurden die Gesamtverluste des Goldes durch die anhaltende Schwäche des Dollars begrenzt.Trump kündigte an, dass die Zölle Anfang Juli in Kraft treten sollen, ebenso wie der Rest der von ihm geplanten reziproken Zölle. Dieser Schritt sorgte für Erleichterung an den Märkten, die eine Verschlechterung der globalen Handelsbedingungen befürchtet hatten, und löste Käufe in risikobehafteten Anlagen aus. Die US-Aktienindexfutures stiegen am Dienstag stark an, obwohl das Handelsvolumen durch den US-Feiertag am Montag gedämpft war.Doch trotz der Verluste in dieser Woche blieb der Goldpreis aufgrund von Bedenken über die langfristigen Auswirkungen von Trumps Zöllen relativ stabil. Neel Kashkari, der Präsident der Minneapolis Federal Reserve, warnte am Montag, dass die Zölle wahrscheinlich einen Stagflationsschock für die US-Wirtschaft auslösen würden. Er fügte jedoch hinzu, dass die Fed die Zinsen in nächster Zeit wahrscheinlich nicht senken werde. Dies verhalf den angeschlagenen US-Staatsanleihen zu einigen Käufen.© Redaktion GoldSeiten.de