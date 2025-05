Chris Whalen: Inflation & Verschuldung meistern

In einem Gespräch stellt Tom Bodrovics von Palisades Gold Chris Whalen vor. Whalen ist der Autor von 'Inflated: Money, Debt, and the American Dream', das nun in einer überarbeiteten zweiten Auflage mit wichtigen Aktualisierungen erschienen ist. Gemeinsam untersuchen sie die aktuelle Marktlandschaft und betonen die Auswirkungen von Präsident Trumps Zöllen, der wachsenden Staatsverschuldung sowie des Inflationsdrucks.Whalen erklärt, dass er sein ursprüngliches Buch um 20.000 Wörter gekürzt hat, um ein neues Kapitel aufzunehmen. In diesem analysiert er, wie die Federal Reserve die Geldmenge unter der jüngsten Führung – Ben Bernanke, Janet Yellen und Jerome Powell – verwaltet hat.Er weist darauf hin, dass der US-Immobilienmarkt in hohem Maße von staatlicher Unterstützung abhängig geworden ist. Dies habe zu erhöhter Volatilität und höheren Kosten für die Verbraucher geführt und zeigt, wie staatliche Eingriffe die Marktdynamik verzerren.Der Autor erörtert die Inflation als Folge der Unfähigkeit von Regierungen, ausreichende Einnahmen zu erzielen, und führt Länder wie Argentinien als Beispiele an. Er kritisiert die Praxis der Kreditaufnahme gegen künftige Einnahmen, da diese zu Marktverzerrungen führt – vor allem im Immobiliensektor.Dort sind die Preise aufgrund niedriger Zinssätze und interventionistischer Politik in die Höhe geschossen. Zudem kritisiert er die Dysfunktionalität des Kongresses, die eine effektive Haushaltsführung behindert.Gold sei eine wichtige Absicherung, so Whalen, der Stablecoins und Kryptowährungen hingegen skeptisch gegenübersteht, da er sie eher als Spekulationsobjekte denn als zuverlässige Alternativen zu Fiat-Währungen betrachtet. Zudem stellt er fest, dass die Dominanz des Dollars auf den globalen Märkten den Inflationsdruck verschärft, wodurch andere Länder auf Kosten der USA profitieren.Abschließend gibt er zu bedenken, dass Anleger der Inflation begegnen können, indem sie sich auf Vermögenswerte wie Immobilien und Gold konzentrieren und eine langfristige Perspektive anstreben, um den erosiven Auswirkungen der Inflation entgegenzuwirken.© Redaktion GoldSeiten.de