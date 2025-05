Mexiko: Rollenwechsel im März  Silberproduktion verzeichnet Minus, Gold steht positiv

Gestern veröffentlichte das mexikanische Institut für Statistik und Geographie ( INEGI ) die aktuellen Produktionsdaten der mexikanischen Minen für den Monat März 2025. Demnach ist die Produktion der mexikanischen Goldminen im dritten Monat des Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Die Silberproduktion konnte dieses Mal jedoch kein Plus verzeichnen.Im März wurden demnach 6,22 Tonnen Gold gefördert, was einem Plus von 2,7% entspricht. Im März 2024 hatte das Land 6,06 Tonnen des Metalls fördern können. Im Februar 2025 wurden insgesamt 6,37 Tonnen Gold abgebaut.Die Silberproduktion ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum etwas zurückgegangen. Im März diesen Jahres betrug die Minenproduktion 351,67 Tonnen gegenüber 359,97 Tonnen im Vorjahresmonat. Dies entspricht einem Minus von 2,3%. Im Februar diesen Jahres wurden insgesamt 355,18 Tonnen gefördert.© Redaktion GoldSeiten.de