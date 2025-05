Fury Gold Mines: Strategische Investition in Höhe von 4,3 Mio. kanadischen Dollar

TORONTO, 27. Mai 2025 - Fury Gold Mines Ltd. (TSX und NYSE American: FURY) ("Fury" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass es ein Zeichnungsabkommen mit Agnico Eagle Mines Ltd. ("Agnico Eagle") abgeschlossen hat, gemäß dem Agnico Eagle im Rahmen einer nicht vermittelten Privatplatzierung 6.728.000 Einheiten des Kapitals des Unternehmens ("Einheiten") zu C$ 0.64 pro Einheit für einen Bruttoerlös von 4.305.920 CAD (die "Privatplatzierung"). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie von Fury ("Aktie(n)") und einem Warrant auf den Kauf von Stammaktien ("Warrant(s)"). Jeder Warrant kann über einen Zeitraum von 36 Monaten ab dem Ausgabedatum am 26. Mai 2025 zum Kauf einer Aktie zu einem Preis von 0,80 CAD (der "Ausübungspreis") ausgeübt werden, wobei ein beschleunigter Verfall nach 24 Monaten möglich ist, wenn der Marktpreis der Aktien an zwanzig (20) aufeinanderfolgenden Handelstagen über dem Ausübungspreis schließt.Agnico hat zuvor 3.750.000 Aktien (2,3 % von 160.332.345 emittierten Aktien) erworben, und diese Investition erhöht Agnicos Basisbesitz auf 6,3 % der emittierten Aktien von Fury und seinen definierten "Eigentumsanteil" auf 9,9 %, berechnet auf einer "teilweise verwässerten" Basis (berechnet unter der Annahme, dass Agnico seine Warrants ausübt und keine anderen verwässernden Wertpapiere ausgeübt werden).Der Erlös aus der Privatplatzierung wird wie folgt aufgeteilt werden: 3,9 Millionen CAD für Explorationsarbeiten im Rahmen des unternehmenseigenen Explorationsprogramms 2025 auf dem Projekt Committee Bay in der Region Kitikmeot in Nunavut, das in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden wird, und der Rest steht für andere Projekte und allgemeine Unternehmenszwecke zur Verfügung."Wir freuen uns, dass Agnico Eagle, eines der führenden kanadischen Unternehmen und ein weltweit führender Goldproduzent, eine zusätzliche Investition getätigt hat, die es Fury ermöglichen wird, unser Verständnis des Explorationspotenzials auf unserem Projekt Committee Bay in Nunavut zu verbessern", sagte Tim Clark, CEO von Fury. "Wir glauben, dass die Arktis für zukünftige Mineralexplorationen immer wichtiger werden wird und freuen uns daher, unsere Pläne zu beschleunigen, um auf den bisherigen Bohrerfolgen aufzubauen. Um die Investoren daran zu erinnern, dass Fury das vollständige Eigentum an diesem außergewöhnlichen Projekt behält, das sich über einen 300 km langen Grünsteingürtel erstreckt - ein beeindruckendes Landpaket, das für ein junges Explorationsunternehmen einzigartig ist."Alle Aktien, Optionsscheine und Aktien, die bei der Ausübung von Optionsscheinen ausgegeben werden, unterliegen in Kanada einer viermonatigen Sperrfrist für den Weiterverkauf (ab Abschluss). Diese Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 registriert.Nach Abschluss der Privatplatzierung schlossen das Unternehmen und Agnico Eagle eine Vereinbarung über Investorenrechte ab, gemäß der Agnico Eagle bestimmte Rechte eingeräumt wurden (unter der Voraussetzung, dass es bestimmte Beteiligungsschwellen aufrechterhält), darunter (i) das Recht, eine Person für das Board of Directors des Unternehmens zu nominieren, und (ii) das Recht, an bestimmten Aktienemissionen teilzunehmen und seine Beteiligungen an im Zusammenhang mit verwässernden Emissionen aufzustocken, um den höheren Wert von Agnico Eagles aktueller Beteiligung und einer Beteiligung von 9,9 % zu erhalten oder zu erwerben. Fury Gold Mines Ltd. ist ein gut finanziertes kanadisches Explorationsunternehmen, das in zwei produktiven Bergbauregionen in Kanada positioniert ist und eine Position von 11,8 Millionen Stammaktien an Dolly Varden Silver Corp. hält (etwa 14,5 % der emittierten Aktien). Unter der Leitung eines Managementteams und eines Board of Directors, die nachweislich erfolgreich bei der Finanzierung und Förderung von Explorationsanlagen sind, beabsichtigt Fury, seine Goldplattform mit mehreren Millionen Unzen durch rigorose Projektevaluierung und hervorragende Exploration zu erweitern. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Industriestandards für Unternehmensführung, Umweltverantwortung, Engagement in der Gemeinde und nachhaltigen Bergbau einzuhalten. Weitere Informationen über Fury Gold Mines finden Sie unter www.furygoldmines.com.Margaux Villalpando, Leiterin Investor RelationsTel844) 601-0841E-Mail:-info@furygoldmines.comWebsite:-www.furygoldmines.comIn EuropaSwiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chZukunftsgerichtete Aussagen und zusätzliche Warnhinweise: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze betrachtet werden können. Diese Aussagen beziehen sich auf die zukünftigen Explorationsaktivitäten des Unternehmens und können auch andere Aussagen enthalten, die keine historischen Fakten darstellen. Zu den spezifischen zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Informationen über die Verwendung oder die Erlöse der Privatplatzierung.Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen angemessen waren, kann es keine Gewissheit geben, dass sich diese Annahmen und Erwartungen als wesentlich richtig erweisen. Die Mineralienexploration ist ein risikoreiches Unternehmen.Die Leser sollten die Risiken beachten, die im Jahresinformationsblatt und in den MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangene Jahr sowie in den nachfolgenden, bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereichten Unterlagen zur kontinuierlichen Offenlegung unter www.sedarplus.ca und im Jahresbericht des Unternehmens unter www.sec.gov erörtert werden. Die Leser sollten sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da diese von Natur aus unsicher sind.