Gold - Die Käufer liegen auf der Lauer

Ausgehend von der Zielzone um 3.120 USD gelang es der Käuferseite beim Goldpreis in den letzten Tagen, eine massive Erholung zu starten und damit den Abverkauf seit dem Zwischenhoch bei 3.438 USD weitgehend zu kontern. Aktuell schließt sich dieser Kaufwelle, die wieder klar über die frühere Unterstützung bei 3.254 USD und an die zentrale Abwärtstrendlinie geführt hatte, eine kurzfristige Gegenbewegung an.Solange der Goldpreis jetzt über 3.230 USD verbleibt, geht von der laufenden kleinen Gegenbewegung keine Gefahr für den steilen Anstieg aus. Schon im Bereich des wichtigen Supports bei 3.254 USD könnte die Korrektur gestoppt und mit einem Ausbruch über 3.319 und 3.335 USD gekontert werden. Ein Sprung über die Abwärtstrendlinie auf Höhe von 3.350 USD würde danach das nächste Kaufsignal auslösen und eine Rally bis 3.438 USD und darüber bereits an das Allzeithoch bei 3.499 USD nach sich ziehen. Auch der Anstieg bis zur langfristigen Zielzone um 3.545 USD bleibt damit wahrscheinlich.Abgaben unter 3.230 USD würden dagegen für die Ausdehnung der Korrektur sorgen und Gold bis 3.201 USD drücken. Dort dürfte der nächste Aufwärtsschub einsetzen und damit auch einen Einbruch auf 3.167 und 3.120 USD verhindern.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)