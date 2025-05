Bitcoin  Rekordjagd geht erstmal weiter

Bitcoin in USD, Wochenchart vom 26. Mai 2025. Quelle: Tradingview

Bitcoin in USD, Tageschart vom 26. Mai 2025. Quelle: Tradingview

Crypto Fear & Greed Index vom 22. Mai 2025. Quelle: Bitcoin Magazine Pro.

Seit dem Paniktief am 6. April 2025 bei 74.434 USD erholte sich der Bitcoin zunächst sprunghaft auf knapp 86.000 USD. Danach folgte eine einwöchige Seitwärtsbewegung, bevor ein weiterer Aufwärtsschub die Kurse in die Spanne zwischen 93.000 und 97.000 USD katapultierte. Erneut schloss sich eine einwöchige Konsolidierung an, nach der der Bitcoin die runde Marke von 100.000 USD durchbrach. In den folgenden 12 Tagen stabilisierte sich der Kurs klar oberhalb dieser psychologischen Grenze.Am Mittwoch, den 21. Mai gelang schließlich der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch. Seitdem setzte sich die Aufwärtsbewegung zunächst konsequent fort, so dass das neue Allzeithoch mittlerweile bei 112.000 USD zu finden ist.Angesichts der rückläufigen Aktienmärkte zum Wochenende konnte auch der Bitcoin seinen Kursanstieg vorübergehend nicht halten und setze am Sonntag bis auf 106.665 USD zurück. Zum Wochenauftakt sind die Bullen aber schon wieder am Drücker und versuchen die Marke von 110.000 USD zurückzuerobern.Insgesamt war die zweieinhalb Monate währende Korrektur, bei der der Bitcoin-Kurs Anfang April im Umfeld der kollabierenden Aktienmärkte zeitweise unter 75.000 USD fiel, im Rückblick wie vermutet nur ein gesundes "Luftholen". Die nun laufende Rallye wird durch starke Kapitalzuflüsse in die Bitcoin-Spot-ETFs, eine wachsende institutionelle Akzeptanz sowie positive politische Signale, insbesondere durch die kryptofreundliche Haltung der US-Regierung unter Donald Trump befeuert.Die Rückkehr an die Nackenlinie bei etwa 75.000 USD sowie die starke Rally der letzten sechs Wochen haben die große Cup-and-Handle-Formation im Wochenchart erneut bestätigt. Damit dürfte sich der Bitcoin auf dem Weg zu unserem zweiten Kursziel dieser Formation im Bereich von ca. 125.000 bis 130.000 USD befinden.Angesichts der dynamischen Aufwärtsbewegung und der neuen Allzeithochs könnte dieses Ziel bereits in den kommenden zwei bis vier Wochen erreicht werden. Darüber hinaus erwarten wir bis zum Sommerloch allerdings keine weiteren signifikanten Kursanstiege.Die Wochen-Stochastik befindet sich bereits im überkauften Bereich, während die Bullen das obere Bollinger-Band (derzeit bei 113.176 USD) erst weiter nach oben aufbiegen müssen. Kurzfristige Konsolidierungen oder scharfe, aber temporäre Rücksetzer sind daher weiterhin möglich, schließlich haben die Bullen noch erhebliche Arbeit vor sich.Insgesamt bleibt der Wochenchart bullisch und deutet auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung 125.000 bis 130.000 USD hin. Nur wenn die mit dem Bitcoin eng korrelierten Aktienmärkte erneut schwächeln, würde ein nachhaltiger Rückfall unter die psychologische Marke von 100.000 USD unsere optimistische Einschätzung infrage stellen.Auf dem Tageschart ist der vorübergehend bullisch eingebettete Zustand des Stochastik-Oszillators am Freitag verloren gegangen. Damit deutet das Momentum kurzfristig einen gewissen Konsolidierungsbedarf im Bereich zwischen ca. 105.000 und 112.000 USD an.Das maximale Kursziel für einen gesunden, aber kurzlebigen Rücksetzer liegt im Bereich zwischen von ca. 103.000 USD und ca. 97.500 USD. Darunter kommen bereits die schnell steigende 50-Tagelinie (95.602 USD) sowie die steigende 200-Tagelinie (94.144 USD) als starke Unterstützungen ins Spiel. Das Abwärtsrisiko sollte also sehr überschaubar bleiben.Mit dem starken Wochenauftakt muss es aber gar nicht mehr zu Kursen unterhalb von 105.000 USD kommen. Können die Bullen stattdessen das obere Bollinger Band (111.858 USD) nach oben aufbiegen, könnte die Rally ohne weitere Rücksetzer direkt weitergehen.Insgesamt ist der Tageschart kurzfristig nur leicht bullisch, da die Stochastik erst wieder klar nach oben drehen muss. Ein größerer Trendwechsel bzw. ein tiefergehender Rücksetzer sind bislang nicht absehbar. Die Wahrscheinlichkeiten für einen Anstieg bis auf ca. 125.000 USD bis zum Frühsommer überwiegen klar.