Deutschland: DIHK sagt 3. Rezessionsjahr in Folge voraus

EUR/USD eröffnet bei 1,1312 (05:49 Uhr), nachdem der Tiefstkurs der letzten 24 Handelsstunden bei 1,1301 im fernöstlichen-Geschäft markiert wurde. Der USD stellt sich gegenüber dem JPY auf 144,34. In der Folge notiert EUR-JPY bei 163,28. EUR-CHF oszilliert bei 0,9367.An den Finanzmärkten kam es in den USA und Europa zu freundlichen Entwicklungen am Aktienmarkt. Der DAX markierte mit 24.303,62 Punkten einen neuen Rekord. In Fernost ist das Bild heute früh durchwachsen. Rentenmärkte waren zart befestigt. Der USD gewann am Devisenmarkt und gegenüber Gold deutlich an Boden. Gegenüber Silber und Bitcoin war der USD nur leicht freundlicher.Das Thema Geopolitik belastet hintergründig, allen voran in der Ukrainekrise. Das Durchsetzungsvermögen der USA, in diesem Konflikt für Frieden zu sorgen, erscheint erlahmt. Eskalationsszenarien stehen im Raum, die nicht unterschätzt werden sollten. Das gilt allen voran für Deutschland (nur Waffenstillstand zwischen Russland und Deutschland, 2+4 Vertrag, Grundgesetz).Das Datenpotpourri lieferte überwiegend positive Datensätze. So legte der Economic Sentiment Index der Eurozone stärker als erwartet zu. Auch der deutsche GfK-Konsumklimaindex fiel etwas besser als unterstellt aus. Der US-Auftragseingang für langlebige Wirtschaftsgüter sank weniger stark als erwartet nach dem fulminanten Vormonatswert. Der Index des US- Verbrauchervertrauens nach Lesart des Conference Board stahl die Show mit einem völlig unerwarteten Anstieg von 85,7 auf 98,0 Punkte völlig im Kontrast zu dem Michigan Index (-1,4).Aktienmärkte: Late Dax +1,16%, EuroStoxx 50 +0,57%, S&P 500 +2,05%, Dow Jones +1,78%, NASDAQ 100 +2,39%. Aktienmärkte in Fernost Stand 06:00 Uhr: Nikkei (Japan) +0,28%, CSI 300 (China) +0,09%, Hangseng (Hongkong) -0,55%, Sensex (Indien) -0,22% und Kospi (Südkorea) +1,79%. Rentenmärkte: Die 10-jährige Bundesanleihe rentiert heute früh mit 2,53% (Vortag 2,56%), während die 10-jährige US-Staatsanleihe eine Rendite in Höhe von 4,47% (Vortag 4,49%) abwirft.Devisenmärkte: Der EUR (-0,0079) gab im Tagesvergleich gegenüber dem USD ab. Gold (-45,00 USD) und Silber (-0,05 USD) sanken gegenüber dem USD. Der Bitcoin notiert bei 108.850 USD (06:02 Uhr). Gegenüber der Eröffnung am Vortag ergibt sich ein Rückgang im Tagesvergleich um 150 USD.Die Deutsche Industrie- und Handelskammer rechnet laut Umfrage unter 23.000 Unternehmen aus allen Branchen mit einem Rückgang des BIP um 0,3% (bisher -0,5%). Damit würde Deutschland das 3. Jahr in Folge in der Rezession stecken, was es seit Gründung der Bundesrepublik noch nie gegeben hat.Kommentar: Die DIHK lieferte mit dieser umfragebasierten Prognose die schwächste BIP-Prognose im aktuellen Vergleich. Die Anpassung von -0,5% auf -0,3% korreliert mit dem Thema erhöhter Staatsausgaben. Diese Veränderung impliziert, dass die Unternehmen noch nicht bereit sind, dem Staat bei Investitionen und Ausgaben zu folgen. Die Umfrage zeigt, dass die Unternehmen erst Fleisch am Knochen (klare Definition und Verankerung der Maßnahmen) seitens der politischen Neuausrichtung sehen wollen. Verbalakrobatik reicht nicht.Zu lange und zu intensiv wurde die deutsche Wirtschaft von der Politik missachtet, überreguliert und drangsaliert. Die Energiepolitik zog ultimativ den Stecker. Handelt die Regierung in diesem Feld, um den Mangel an Konkurrenzfähigkeit zu beheben (existentielles Thema!)?Finanzminister Klingbeil kündigte per 2025 ein Rekordvolumen an Investitionen in Höhe von 110 Mrd. EUR an (+46% gegenüber 2024). Bis 2029 soll es zusätzlich 150 Mrd. EUR mehr an Investitionen geben. Klingbeil kündigte zudem umfassende Strukturreformen an.Kommentar: Das klingt zunächst gut. Entscheidend wird sein, ob die Investitionen nachhaltig oder von Narrativen getrieben sind. Gleiches gilt für die Strukturreformen. Fakt ist, Deutschland braucht mehr Strukturreformen als unter Schröder bei der Agenda 2010. Ohne Energie geht nichts! Wird das Thema adressiert? Laut IEA ist die Welt auf russische Energie angewiesen ...China hat bei Patenten im Bereich KI den Rest der Welt laut Artificial Intelligence Index Report 2025 der Stanford University abgehängt. Im Jahr 2023 wurden in China rund 70% aller weltweiten Patente erteilt. 2013 lag der Anteil Chinas bei circa 20%. Der Anteil der in den USA erteilten Patente ist von rund 43% im Jahr 2015 auf 14,2% im Jahr 2023 gefallen. Der Anteil Europas ist rückläufig. Er ist von 6,6% im Jahr 2017 auf zuletzt 2,8% zurückgegangen (prekär!).