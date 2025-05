Deutschland vor Gold-Dilemma: Ruf nach Rückholung aus den USA wird lauter

Der Bund der Steuerzahler und mehrere Unionspolitiker fordern die schnelle Rückführung der deutschen Goldreserven aus den USA. Angesichts wachsender transatlantischer Spannungen und der Rolle des Goldes als Notreserve, sollte es schnellstmöglich nach Deutschland oder Europa geholt werden, berichtet die Bild . Deutschland besitzt die zweitgrößten Goldreserven weltweit, wovon knapp 37% in New York gelagert sind.Trotz gegenteiliger Beteuerungen der Bundesbank wachsen die Bedenken bezüglich der Unabhängigkeit der US-Notenbank (Fed). Michael Jäger vom Europäischen Steuerzahler-Bund warnte in Brandbriefen an Bundesbank-Präsident Nagel und Finanzminister Klingbeil vor einem möglichen "Totalverlust" des Goldes. Er verweist auf jüngste Äußerungen von Donald Trump, der die Unabhängigkeit der Fed infrage stellt.Der Steuerzahler-Bund ist alarmiert durch direkte Warnungen aus den USA. Vertreter aus konservativen Kreisen haben angedeutet, dass Deutschland sich auf "das Unvorstellbare einstellen" müsse, was einen Bruch des transatlantischen Bündnisses bedeuten könnte. Ein Deutsch-Amerikaner befürchtet zudem, dass das deutsche Gold unter einer möglichen Trump-Regierung Begehrlichkeiten wecken und "in ein bis zwei Jahren weg" sein könnte.Der Bund der Steuerzahler betont, dass er weder die Bundesbank noch die Regierung kritisieren, sondern eine dringende Debatte anstoßen möchte. Ziel ist es, die Rückführung des Goldes wie von Frankreich längst praktiziert, jetzt einzuleiten. Es gehe darum, diese wichtige Diskussion zu führen, "ehe es womöglich zu spät ist" und Deutschland potenziell seine Notreserven verlieren könnte.© Redaktion GoldSeiten.de