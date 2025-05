Bundesbank muss ihrer Sorgfaltspflicht bei der Goldreserve gerecht werden

Anmerkung Redaktion: Aus Anlass eines Brandbriefes an die Deutsche Bundesbank und den neuen Finanzminister Lars Klingbeil (wir berichteten ), erhielten wir eine Stellungsnahme der DEG.Die Bedenken des Europäischen Steuerzahlerbundes um die Sicherheit der Deutschen Goldreserve im Ausland sind substanziell.Die Sorge um die Sicherheit der Deutschen Auslands-Goldreserve speist sich aus gleich mehreren spezifischen Unsicherheitsfaktoren. Vertrauensschäden sind bei Fremdlagerung immer höher zu bewerten als bei einer Eigenlagerung. Zugriffsrisiken für ein jederzeitiges Audit bzw. die Vermeidung von ungewünschten Leihegeschäften Dritter. Transportrisiken einer späteren Verlagerung in womöglich geopolitisch veränderten Lagen.Die 414 Tonnen Gold in London sowie die 1.240 Tonnen Gold in New York unterliegen diesen Fremdlagerrisiken. Die leider gängige Praxis weitgehender Intransparenz um nur teilweise bekanntgegebene Barrennummern und verschwiegenen Herstellerangaben sind nicht nur Goldmarktunüblich sondern passen nicht zu dem goldenen Vertrauensanker unseres Euro.Ronny Wagner, Vorstandsvorsitzender der DEG kritisiert:"Es ist und bleibt unverständlich, dass sich die Bundesbank als Treuhänder der Deutschen Goldreserve kein detailliertes eigenes Bild von den ihr anvertrauten Goldbeständen in den USA und Großbritannien macht. Immerhin handelt es sich um seit Jahrzehnten unkontrollierte 33.030 Barren in London bzw. 98.613 Barren Gold in New York.Der von der Bundesbank hier zur Eigenentlastung vorgelegte Prüfungsbericht eines Wirtschaftsprüfers hat allenfalls Feigenblattfunktion. Er ersetzt kein ordentliches Audit, entlässt die Bundesbank nicht von ihrer Sorgfaltspflicht und lässt vielmehr unseren Ruf nach Verlagerung der gesamten deutschen Goldreserve auf deutschen Boden lauter werden."© Deutsche Edelmetall Gesellschaft e. V.