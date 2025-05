EMX Royalty eine Option auf Goldprojekt Trench an Ridgeline Minerals

Vancouver, 29. Mai 2025 - EMX Royalty Corp. (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX) (das Unternehmen oder EMX) freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Bronco Creek Exploration Inc. mit Ridgeline Mineral Corp. (Ridgeline, TSX-V: RDG, OTCQB: RDGMF) eine Explorations- und Optionsvereinbarung (die Vereinbarung) für das Oxid-Gold-Projekt Trench (das Projekt oder das Konzessionsgebiet) in Eureka County (Nevada, USA) abgeschlossen hat. Die Vereinbarung sieht Bar- und Aktienzahlungen zugunsten von EMX über die fünf Jahre Laufzeit der Option vor. Außerdem sichert sich EMX die Möglichkeit einer NSR-Royalty-Beteiligung (Net Smelter Return, NSR) von 3 % und im Voraus zu entrichtende Royalty-Zahlungen bei Ausübung der Option ebenso wie bestimmter Meilensteinzahlungen.Das Projekt Trench ist ein Oxid-Gold-System vom Carlin-Typ im Zentrum Nevadas, etwa 30 Kilometer südwestlich von Carlin (Nevada). Das Gebiet wurde bereits in den 1990er-Jahren von mehreren Gruppen anhand von Schürfgrabungen an der Oberfläche und begrenzten Bohrungen (Ergebnisse unbekannt) erkundet. Eine anomale, weitläufige Goldmineralisierung lagert in einer Schichtenabfolge aus dem Ordovizium bis zum Pennsylvanium-Perm, die von einer Reihe von tertiären Intrusionsgängen durchschnitten ist. Die Mineralisierung entlang der Kontaktzonen der Intrusionsgänge stand im Mittelpunkt des Großteils der historischen Arbeiten; die Feldarbeiten von EMX haben jedoch eine ausgeprägte Verquarzung innerhalb des ordovizischen Abschnitts aufgezeigt, eine weitgehend unreaktive siliklastische Abfolge, die eine sehr anomale Indikator-Geochemie und Goldmineralisierung aufweist. Diese ordovizischen Gesteine bieten ein zusätzliches höffiges Ziel, das von früheren Arbeitern weitgehend nicht berücksichtigt worden zu sein scheint und möglicherweise das Austreten von mineralisierenden Flüssigkeiten durch die Sedimentabfolge darstellt, die in der Tiefe günstiges Wirtsgestein vom Typ Carlin enthält.EMX identifizierte das Projekt Trench durch ein regionales geochemisches Probenahmeprogramm und anschließende Kartierungen und Probenahmen, die auf anomale Gebiete jenseits der historischen Schürfgrabungen hinwiesen. EMX erwarb das Projekt mittels Absteckens von offenem Land und hat nun seine Beteiligung in jährliche Vorproduktionszahlungen und eine Royalty-Beteiligung umgewandelt. Das Projekt ist ein weiteres Beispiel für die Erweiterung des Royalty-Portfolios von EMX zu geringen Kosten und bietet gleichzeitig einen kurzfristigen Cashflow sowie eine Royalty-Beteiligung, die die Möglichkeit einer zukünftigen Wertschöpfung durch Exploration und Erschließung abdeckt. Die Vereinbarung für Trench ist die vierte Vereinbarung mit Ridgeline, das weiterhin höffige Projekte in Nevada zusammenstellt und ausbaut.Überblick über die vertraglichen Rahmenbedingungen (Anmerkung: Alle Dollarbeträge sind in USD angegeben): Im Rahmen der Vereinbarung kann Ridgeline sämtliche Anteile und Rechte (100 %) am Projekt erwerben, indem es während der fünfjährigen Optionslaufzeit (a) eine Ausführungszahlung von 250.000 Aktien von Ridgeline Minerals Corp. leistet, (b) Optionszahlungen in Gesamthöhe von 650.000 $ entrichtet und (c) insgesamt 500.000 $ in die Exploration investiert.Nach Ausübung der Option und Abschluss des Earn-ins durch Ridgeline erhält EMX eine NSR-Royalty-Beteiligung von 3 % am Projekt. Ridgeline hat die Möglichkeit, insgesamt bis zu einem Prozent (1 %) zurückzukaufen. Dafür muss Ridgeline zunächst eine Royalty von 0,5 % gegen eine Zahlung von 1.500.000 $ an das Unternehmen vor dem dritten Jahrestag der Ausübung der Option zurückkaufen. Nach Abschluss des ersten Rückkaufs besteht die Möglichkeit für einen jederzeitigen Rückkauf von weiteren 0,5 % der Royalty gegen eine Zahlung von 2.000.000 $ an das Unternehmen. Ridgeline ist überdies verpflichtet, bis zur Aufnahme der kommerziellen Produktion jährliche im Voraus zu entrichtende Royalty-Zahlungen (AAR-Zahlungen) in Höhe von 50.000 $ zu leisten. Darüber hinaus muss Ridgeline folgende Projektmeilensteinzahlungen entrichten: (a) 250.000 $ bei Bekanntgabe einer ersten Ressource, (b) 500.000 $ bei Abschluss einer wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA), einer Vormachbarkeitsstudie (PFS) oder einer Machbarkeitsstudie (FS) - je nachdem, welches Ereignis früher eintritt - und (c) 1.000.000 $ bei einer positiven Erschließungsentscheidung.Michael P. Sheehan, CPG, hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 und als Mitarbeiter des Unternehmens die Fachinformationen in dieser Pressemeldung geprüft, verifiziert und genehmigt. EMX Royalty Corp. ist ein Royalty-Unternehmen für Edel- und Basismetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NYSE American Exchange und der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel EMX notiert. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.EMXroyalty.com. Ridgeline Minerals ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung von Edel- und Basismetallvorkommen gerichtet ist. Ridgeline verfügt über ein bewährtes Managementteam und ein 200 km2 umfassendes Explorationsportfolio mit sieben Projekten in Nevada (USA). Als Hybrid-Explorer kann das Unternehmen mit einer Mischung aus Explorationsprojekten, die sich zu 100 % in seinem Besitz befinden (Big Blue, Atlas, Bell Creek und Coyote), sowie zwei Earn-in-Explorationsvereinbarungen mit Nevada Gold Mines für die Projekte Swift und Black Ridge und einer dritten Earn-in-Vereinbarung mit South32 für das Projekt Selena aufwarten.David M. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können Aussagen über die wahrgenommene Qualität von Konzessionsgebieten, Explorationsergebnisse und -budgets, Mineralreserven- und Ressourcenschätzungen, Arbeitsprogramme, Investitionskosten, Zeitpläne, strategische Pläne, Marktpreise für Edel- und Basismetalle oder andere Aussagen enthalten, die keine Tatsachen darstellen. Im Zusammenhang mit dieser Pressemeldung sollen Worte wie schätzen, beabsichtigen, erwarten, werden, glauben, Potenzial und ähnliche Ausdrücke auf zukunftsgerichtete Aussagen hinweisen, die aufgrund ihrer Beschaffenheit keine Gewähr für die zukünftige Betriebstätigkeit und Finanzsituation des Unternehmens darstellen. Sie sind von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren abhängig, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungsdaten, Prognosen oder Chancen des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt bzw. indirekt erwähnt wurden. Zu diesen Risiken, Unwägbarkeiten und Faktoren zählen unter anderem die Nichtverfügbarkeit von Finanzmitteln, das Nichterkennen wirtschaftlich rentabler Mineralreserven, Schwankungen bei der Marktbewertung von Rohstoffen, Schwierigkeiten beim Erhalt der erforderlichen Genehmigungen für die Erschließung eines Mineralprojekts, höhere Kosten für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Erwartungen hinsichtlich der Projektfinanzierung durch Joint-Venture-Partner und andere Faktoren.Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese lediglich unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung bzw. einen in der Meldung gesondert angeführten Zeitpunkt getätigt wurden. Aufgrund von Risiken und Unsicherheiten, zu denen auch die in dieser Pressemeldung erwähnten Risiken und Unsicherheiten zählen, sowie anderen Risikofaktoren und zukunftsgerichteten Aussagen, die im Lagebericht (Managements Discussions and Analysis, MD&A) für das am 31. März 2025 endende Quartal und in dem zuletzt eingereichten Annual Information Form (AIF) für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr angeführt sind, können die tatsächlichen Ereignisse unter Umständen wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen. 