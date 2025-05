Gold - Noch versperrt die Abwärtstrendlinie den Weg zum Allzeithoch

Nach der steilen Aufwärtstrendphase, die den Goldpreis kurz über das Kursziel bei 3.470 USD auf ein neues Allzeithoch bei 3.499 USD hatte steigen lassen, setzte Ende April eine große, dreiteilige Korrektur ein, die in der Spitze bis 3.116 USD führte. Auf diesem Niveau startete man am 15. Mai einen starken Konter, der nach einem Hoch bei 3.365 USD gestern in einen Pullback an den Support bei 3.254 USD mündete. Hier griffen die Bullen zu und trieben den Kurs erneut an die Unterseite der zentralen Abwärtstrendlinie auf Höhe von 3.340 USD an.Der Ausbruch über die Abwärtstrendlinie wäre jetzt der Startschuss für die nächste Kaufwelle, die den Goldpreis direkt an den Widerstand bei 3.375 USD schieben dürfte. Nach einer kurzen Gegenbewegung auf diesem Niveau wäre oberhalb von 3.400 USD bereits die zentrale Hürde bei 3.438 USD erreichbar. Ihr Bruch könnte den Goldpreis weiter bis 3.499 USD und 3.545 USD steigen lassen.Sollte die Käuferseite dagegen an der Trendlinie scheitern und der Kurs unter 3.254 USD fallen, käme es zu einer Korrektur bis 3.200 USD. Hier könnte eine weitere Aufwärtstrendphase beginnen. Darunter müsste man sich allerdings auf einen Abwärtsimpuls auf das Tief bei 3.116 USD einstellen. Damit wäre auch die Rallychance auf neue Rekordhochs vorerst vergeben.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)