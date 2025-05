Giant Mining reicht Bohrkern aus dem 1.963 Fuß langen Bohrloch MHB-34 zur Analyse ein

Standort: Nevada, USA - eine weltweit führende Bergbauregion, die in der jährlichen

Umfrage des Fraser-Instituts über Bergbauunternehmen im Jahr 2022 auf Platz 1

steht.



Projektfläche: 9.684 Acres



Infrastruktur: Das Konzessionsgebiet Majuba Hill liegt 113 Kilometer (70 Meilen) auf dem

Straßenweg südwestlich von Winnemucca (Nevada) und 251 km (156 Meilen)

nordöstlich von Reno. Die Zufahrt erfolgt über gut ausgebaute Landstraßen von

der Ausfahrt Imlay, Nevada, auf der U.S. Interstate 80 und dann 23 Meilen in

westlicher Richtung. Menschen, Straßen, Strom und Wasser sind die

grundlegenden Elemente bei der Bewertung der Infrastruktur, und Majuba Hill

verfügt bereits über eine solide infrastrukturelle Grundlage für den Bau

einer großen Anlage, was im Vergleich zu abgelegeneren Projekten erhebliche

Einsparungen

ermöglicht.



Geschichte: Ehemaliger Produktionsbetrieb



Bohrungen: Bohrungen über bislang etwa 89.395 Fuß. Ungefährer Neuwert dieser Bohrungen

von 12,1 Millionen US$ unter Anwendung aktueller

Kosten.



Mineralisierung: Das Projekt weist Anzeichen auf einen potenziell großen Cu-Ag +/-

Au-Mineralisierungskörper auf, der viele Gemeinsamkeiten mit großen

Porphyr-Kupfer-, Silber- und Goldprojekten

aufweist.



Erweiterungsmöglichkeiten: Die IP-Vermessung, Tiefbohrungen und Stepout-Bohrungen deuten auf bedeutendes

Erweiterungspotenzial hin, wobei die Mineralisierung in alle Richtungen offen

ist.



Vollständig finanziert: Finanzierung für die Bohrkampagne 2025 ist gesichert

VANCOUVER, 30. Mai 2025 - Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5) (CSE: BFG.WT.A) (Giant Mining oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass der gesamte Bohrkern aus Bohrloch MHB-34, das bis in eine Tiefe von insgesamt 1.963 Fuß (598,3 Meter) niedergebracht wurde, beprobt und zur Analyse bei ALS Global Services (ALS Labs) eingereicht wurde. Dieses Bohrloch war Teil des Phase-1-Bohrprogramms des Unternehmens im Frühjahr 2025 (das Kernprogramm), das fünf Diamantbohrlöcher über insgesamt 5.484,5 Fuß (1.671,68 Meter) auf dem Porphyr-Kupfer-Silber-Gold-Projekt Majuba Hill (Majuba Hill) in Pershing County (Nevada) umfasste.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79784/GiantMining_300525_DEPRCOM.001.pngAbbildung 1. Der Bohrkern aus MHB-34 wird für die Verpackung und die Verbringung an ALS zur Analyse verarbeitet.Das Ziel des Phase-1-Programms bestand darin, die bekannten Zonen mit einer Kupfermineralisierung zu erweitern und das Projekt Majuba Hill weiterzuentwickeln, sodass eine Mineralressourcenschätzung (MRE) angefertigt werden kann. Bohrloch MHB-32, das erste der fünf niedergebrachten Bohrlöcher, durchteufte zwei bedeutende Zonen mit einer Kupfermineralisierung, die in einem breiteren Abschnitt von 379,5 Fuß (115,7 Meter) mit 0,33 % Cu und 16,97 ppm Ag enthalten waren. Die Ergebnisse beinhalteten insbesondere 0,41 % Cu auf 169,5 Fuß, einschließlich Abschnitte mit höheren Gehalten von 1,36 % Cu auf 40 Fuß und 4,36 % Cu auf 10 Fuß. Dies deutet darauf hin, dass sich die Mineralisierung in eine größere Tiefe und weiter nach Norden erstreckt als bisher bekannt war. Siehe Pressemeldung vom 22. Mai 2025 hier.David Greenway, CEO von Giant Mining, sagt dazu: In meiner gesamten Laufbahn habe ich noch nie einen Bohrkern wie diesen gesehen - er ist wahrhaft außergewöhnlich. Wir hatten hohe Erwartungen zu Beginn der Bohrung von MHB-34, was wir jedoch vorgefunden haben, übertraf diese komplett. So ein Bohrkern ist mir noch nie untergekommen. Das Vorkommen von sichtbarem gediegenem Kupfer in einer Tiefe von mehr als 1.850 Fuß - zusammen mit Cuprit und Chalkopyrit - ist ein deutliches Zeichen für die Ausmaße und die Stärke des mineralisierten Systems bei Majuba Hill. Dieses Bohrloch bestärkt uns in unserer Überzeugung, dass sich Majuba Hill zu einer erstklassigen Kupfer-, Silber- und Goldentdeckung entwickelt. Das Projekt, das sich in einer Bergbauregion von Weltrang mit hervorragender Infrastruktur befindet, ist einzigartig aufgestellt, um einen Beitrag zu Amerikas Umstellung auf saubere Energie und Unabhängigkeit bei kritischen Mineralen zu leisten. Wir sehen den Analyseergebnissen von ALS Labs mit Spannung entgegen und freuen uns auf die Fortsetzung unseres Explorationsprogramms 2025.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79784/GiantMining_300525_DEPRCOM.002.jpegAbbildung 2: Nahaufnahme von NQ-Kern aus MHB-32. Intrusivgesteinsfragmente mit Chalkopyrit in Turmalin/Chalkopyrit-Ganggesteinsbrekzie bei 810 Fuß (246,89 m).- Der Fund von sichtbarem gediegenem Kupfer in einer Tiefe von mehr als 1.850 Fuß verdeutlicht die Ausmaße und Stärke von Majuba Hill.- Das ausgeprägte Vorkommen von gediegenem Kupfer, Cuprit und Chalkopyrit deutet auf die Nähe zu einer primären Kupfersulfidzone hin.- Majuba Hill ist als ein inländisches kritisches Mineralprojekt in den USA positioniert und kann von einer Tier-1-Infrastruktur profitieren.Wie auf den beigefügten Bildern (Abbildung 2-5) zu sehen ist, konnten im tieferen Teil von MHB-34 durchgehend gediegenes Kupfer, Cuprit und Chalkopyrit festgestellt werden.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79784/GiantMining_300525_DEPRCOM.003.jpegAbbildung 3: Gediegenes Kupfer in gebrochenem HQ-Kern mit 2,5 Zoll (63,5 mm) Durchmesser aus 1.499 Fuß (456,9 m) Tiefe in MHB-34.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79784/GiantMining_300525_DEPRCOM.004.jpegAbbildung 4: Gediegenes Kupfer mit Chalkopyrit in HQ-Kern mit 2,5 Zoll (63,5 mm) Durchmesser aus 1.510 Fuß (460,2 m) Tiefe in MHB-34.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79784/GiantMining_300525_DEPRCOM.005.jpegAbbildung 5: Chalkopyrit- und Turmalin-Brekzienmatrix in HQ-Kern mit 2,5 Zoll (63,5 mm) Durchmesser aus 1.527 Fuß (465,4 m) Tiefe in MHB-34.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79784/GiantMining_300525_DEPRCOM.006.jpegAbbildung 6: Chalkopyrit mit Cuprit und gediegenem Kupfer in HQ-Kern mit 2,5 Zoll (63,5 mm) Durchmesser aus 1.542 Fuß (470 m) Tiefe in MHB-34.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79784/GiantMining_300525_DEPRCOM.007.jpegAbbildung 7: Standorte der Bohrlöcher 2025 auf Majuba HillDas Unternehmen wendet auf dem Projekt Majuba Hill ein QA/QC-Programm an, das den besten Praktiken der Branche entspricht. Die Bohrkernproben werden der Länge nach in zwei Hälften zersägt; eine Hälfte wird in einen mit Etikett versehenen Stoffprobenbeutel gepackt. Die Probenbeutel werden vom gesicherten Probenlager von Giant Mining an die Probenvorbereitungsanlage von ALS Labs in Elko (Nevada) geliefert. Dann transportiert ALS Labs die aufbereiteten Probenpulver zu seinem Analyselabor in North Vancouver, B.C.Alle Proben werden auf ihren Gehalt an Kupfer, Gold, Silber und 33 weiteren Elementen untersucht. Gold wird nach dem bei ALS Labs angewendeten Au-AA23-Verfahren ermittelt; eine eingewogene Teilprobe (30 Gramm) wird dabei einer Flammprobe mit abschließender Atomabsorption unterzogen. Kupfer, Silber sowie die übrigen 31 Elemente werden nach der von ALS Labs angewendeten ME-ICP61-Methode bestimmt; es handelt sich dabei um einen Aufschluss aus vier Säuren mit anschließender induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissions-Spektroskopie (ICPAES). Rund 5 % der übergebenen Proben sind Duplikate von Bohrkernen und Mahlproben von standardmäßigen Kupfer-Gold-Porphyr-Referenzmaterialien.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von E.L. Buster Hunsaker III, CPG 8137, einem nicht unabhängigen beratenden Geologen überprüft und genehmigt. Er ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43- 101).Das Hauptaugenmerk von Giant Mining ist auf die Identifizierung, den Erwerb und den Ausbau von in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindlichen Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Projekten gerichtet, um der zunehmenden weltweiten Nachfrage nach kritischen Metallen zu begegnen. Diese Nachfrage wird durch Initiativen wie den Green New Deal in den Vereinigten Staaten und ähnliche Programme mit Klimaschwerpunkt weltweit angeheizt, da sie erhebliche Mengen an Kupfer, Silber und Gold für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energieinfrastruktureinrichtungen und die Modernisierung sauberer und erschwinglicher Energiesysteme erfordern.Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill, der 156 Meilen (251 km) von Reno (Nevada) entfernt liegt. Majuba Hill befindet sich in einer bergbaufreundlichen Rechtsprechung mit vorteilhaften Vorschriften und hat das Potenzial, eine der nächsten großen Kupferlagerstätten zu werden, die für die Deckung des steigenden Bedarfs an diesem roten Metall entscheidend ist.Das Unternehmen hat seine Vereinbarung mit Gold Standard Media, LLC (GSM) verlängert und dessen Partner werden dem Unternehmen weiterhin Werbedienstleistungen bereitstellen, darunter (i) die Erstellung von Landing-Pages, (ii) digitales Marketing, (iii) E-Mail-Marketing und (iv) Influencer-Marketing. Die Verlängerung gilt für weitere sechs (6) Monate der ursprünglichen Laufzeit, wie bereits am 10. Januar 2025 angekündigt, gegen eine Zahlung von bis zu 400.000 US$. GSM hat seinen Geschäftssitz in der 723 W University Avenue, Georgetown, TX 78626 und ist unter der Rufnummer +1 512-843-1723 oder per E-Mail an ceo@goldstandardir.com erreichbar. GSM und seine Geschäftsführer stehen in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen. Das Unternehmen wird keine Optionen oder andere Wertpapiere als Gegenleistung für die Dienstleistungen von GSM begeben.Das Unternehmen gibt des Weiteren bekannt, dass es 1123963 B.C Ltd. firmierend als Capitaliz On It (Capitaliz), eine Agentur für digitales Marketing mit Schwerpunkt auf Social Media- und Influencer-Marketing aus Vancouver (BC) unter Vertrag genommen hat, um die Bekanntheit bei Investoren und ihr Interesse am Unternehmen zu steigern sowie neue Investoren über verschiedene Online-Plattformen zu gewinnen und eine umfassende auf digitale Medien ausgerichtete Marketingkampagne für das Unternehmen durchzuführen. Der Vertrag mit Capitaliz hat eine Laufzeit von drei (3) Monaten ab dem 9. Juni 2025 und sieht ein Entgelt von 90.000 US$ vor. Capitaliz steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen und der Geschäftsführer besitzt keine Aktien von Giant Mining Corp. Capitaliz ist per E-Mail an charles@capitalizonit.com oder telefonisch unter 778-237-1431 erreichbar.Ferner teilt das Unternehmen mit, dass es den Berater Feneck Consulting Group, LLC (Feneck) mit der Erbringung bestimmter Dienstleistungen in den Bereichen Kapitalmärkte, strategisches Marketing und Investor Relations beauftragt hat, um das Profil von Giant bei Investoren zu verbessern. Der Vertrag trat am 20. Mai 2025 in Kraft und läuft bis zum 19. November 2025 und kann durch schriftliche Vereinbarung der Parteien um jeweils weitere sechs Monate ab 20. November 2025 verlängert werden. Das Unternehmen wird dem Berater für den Zeitraum vom 20. Mai 2025 bis zum 19. August 2025 einen Barbetrag in Höhe von 15.000 US$ und für den Zeitraum vom 20. August 2025 bis zum 19. November 2025 einen Barbetrag in Höhe von 22.500 US$ zahlen. Feneck Consulting Group, LLC ist telefonisch unter +1 732-300-5451 und per E-Mail an john.feneck@gmail.com erreichbar.Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass es seinen Vertrag mit Plutus Invest & Consulting GmbH (Plutus) zum 28. Mai 2025 für eine zusätzliche Laufzeit von zwei (2) Monaten gegen eine Zahlung von 160.000 EUR verlängert hat, wonach Plutus Beratungsdienstleistungen in Bezug auf Werbung, Marketing, PR-Strategien und Investorenbewusstsein auf dem europäischen Markt erbringen wird. Plutus hat seinen Geschäftssitz in der Buchtstr. 13, 28195 Bremen, Deutschland und ist per E-Mail an contact@plutuinves.de oder telefonisch unter +49 42117540174 erreichbar. Plutus und seine Direktoren und leitenden Angestellten stehen in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen. Für das Board von Giant Mining Corp. David GreenwayDavid C. Greenway, President & CEOE: info@giantminingcorp.comT: 1 (236) 788-0643 Diese Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den hierin enthaltenen Aussagen abweichen. Daher sollten diese Aussagen nicht als Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen des Unternehmens sowie auf den von ihm getroffenen Annahmen, den ihm derzeit verfügbaren Informationen und anderen Faktoren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!