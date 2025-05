Image Resources NL: Hauptversammlung

Mineralsandproduzent Image hatte heute Hauptversammlung. Wie im Vorfeld bereits kommuniziert, ist Chairman Robert Besley als Direktor und Chairman in den Ruhestand getreten. Neuer Chairman ist nun Großaktionär Winston Lee.Die Tagesordnungspunkte wurden alle wie geplant durchgewunken, nur bei der Erlaubnis, ein Kapitalerhöhungskontingent bis zu 10% des Aktienkapitals einzuräumen, das in Australien standardmäßig gemacht wird, hat die Mehrzahl der Aktionäre widersprochen. Nur 37,09% waren dafür, der Rest dagegen. Das sieht man eher selten, zeigt aber in gewisser Weise auch, dass die Aktionäre nun Cash-Generation sehen wollen, nachdem lange Zeit nichts mehr passiert ist.Zur Hauptversammlung wurde auch eine entsprechende Unternehmenspräsentation veröffentlicht, die Sie unter dem folgenden Link abrufen können: Link Ganz interessant ein Rückblick auf die nun geschlossene Mine Boonanarring. Die Mine hat der Firma 56 Millionen AUD gekostet und von 2019 – 2023 konnte Image Resources 338 Millionen AUD an EBITDA und 75 Millionen AUD Netto-Gewinn nach Steuern damit erwirtschaften. Die 50 Millionen AUD Kredit wurden zurückgezahlt und wir haben damals insgesamt 2c Dividende je Aktie erhalten.Zudem konnte Image mit dem Kapital zwei große Mineralsandvorkommen in Westaustralien für 36 Millionen AUD in Cash kaufen (Eneabba und McCalls).Nun konnte man Atlas nach den langen Genehmigungsverzögerungen im Zeit- und Kostenrahmen in die Produktion führen, vergleichbar mit dem Vorgehen bei der ersten Mine.Der Markt spricht der Firma kein Upside zu, was aus meiner Sicht ein Fehler ist. Weder das produzierende Atlas Projekt noch die weiteren Mineralsand- und Goldprojekte werden ordentlich bewertet.Als nächste Mine dürfte man sich wohl an Yandanooka machen, die Image im Jahr 2027 in die Produktion führen möchte. Die PFS vom April zeigt einen Kapitalbedarf von 50 Millionen AUD an, einen IRR von über 70% und ein EBITDA von 277 Millionen AUD:gefolgt von Bidaminna in 2028:Ich könnte die zurückhaltende Einstellung des Marktes verstehen, wenn es die erste Mine für Image wäre. Denn eine Produktionspremiere ist immer mit besonders hohen Risiken verbunden und man weiß nie, ob das Management das Können hat, ein Projekt erfolgreich in diesen nächsten Abschnitt zu führen. Doch CEO Mutz hat mit der ersten erfolgreichen Mine gezeigt, dass er und sein Team gut sind und nun möchte man den Erfolg mit Atlas wiederholen.Insofern habe ich Vertrauen in das Management und sehe, neben dem nun wieder startenden Cash-Flow, die vielen weiteren Projekte der Firma, die der Markt nicht oder kaum bewertet.Deshalb bleibe ich dabei und denke, dass die Aktie gutes Aufwärtspotenzial besitzt.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.