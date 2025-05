Primary Hydrogen stellt 1. Explorationsprogramm für Wicheeda North vor

Calgary, 30. Mai 2025 - Primary Hydrogen Corp. (TSXV: HDRO, FWB: 83W0, OTCQB: HNATF) (Primary oder das Unternehmen) freut sich, ein erstes Explorationsprogramm für das Projekt Wicheeda North (das Projekt) in British Columbia vorzustellen. Der Schwerpunkt des Explorationsprogramms (das Programm) liegt auf der Bewertung des Potenzials für die Auffindung natürlicher Wasserstoffvorkommen zusätzlich zu einer bedeutenden Seltenerdmetall-(REE)-Mineralisierung. Die erste Phase des Programms wird Boden- und Bodengasprobenahmen in Verbindung mit einer konzessionsweiten geophysikalischen Untersuchung umfassen, die beide die früheren Explorationsprogramme ergänzen und erweitern sollen. Insbesondere werden im Rahmen des Programms die Bodenprobenahmen innerhalb der verbleibenden Zielzonen, die anhand der magnetischen und historischen geochemischen Anomalien ermittelt wurden, erweitert sowie elektromagnetische (EM) Flugvermessungen über dem südlichen Teil der Konzessionsgebiete absolviert, wo bislang noch keine solchen Arbeiten stattgefunden haben. Dieser Bereich fällt mit den südlichen Rändern der historischen Erkundungsprobenahmen zusammen und die Probenahmen könnten in Zukunft möglicherweise auf dieses Gelände ausgedehnt werden. Das Projekt weist Potenzial für eine Seltenerdmetallmineralisierung auf, da es innerhalb eines günstigen geologischen Gürtels liegt, der bekanntermaßen eine in Karbonatit gelagerte Seltenerdmetallmineralisierung enthält, wie dies in der Main Zone des Projekts Wicheeda, nur 5 Kilometer weiter südöstlich, der Fall ist. Das Seltenerdmetallprojekt Wicheeda im Besitz von Defense Metals Corp. grenzt im Südwesten an das Projekt und beherbergt eine NI 43-101-konforme Vormachbarkeitsstudie für das REE-Projekt (4. April 2025). NI 43-101-konformer Fachbericht. Stichtag: 28. Februar 2025. nachgewiesene und angedeutete Ressource von 29,3 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 2,27 % TREO (gesamte Seltenerdmetalloxide) sowie eine vermutete Ressource von 5,7 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 1,4 % TREO.Anomale Cäsiumwerte (Ce) in Bodenproben lassen eine räumliche Verteilung erkennen, die jener der REE-Lagerstätte Wicheeda entspricht, die 5 km in Streichrichtung liegt. Diese Ausrichtung, kombiniert mit einer gut definierten kreisförmigen magnetischen Anomalie, unterstreicht das starke geologische Potenzial. Die neu identifizierten Bodenziele verstärken die Explorationsmöglichkeiten des Projekts weiter, so Peter Lauder, seines Zeichens VP Exploration bei Primary Hydrogen Corp.Das Projekt Wicheeda North umfasst neun zusammenhängende Mineral-Claims mit 2.138 Hektar (21,1 km2) Grundfläche im Norden der Cariboo Mining Division. Das Projekt befindet sich innerhalb des Rocky Mountain Trench, einer bedeutenden regionalen geologischen Struktur, die bekanntermaßen Karbonatitintrusionen - das Wirtsgestein für eine REE-Mineralisierung - beherbergt. Bei historischen geochemischen und geophysikalischen Studien wurden auf Grundlage der Identifizierung von subkreisförmigen bis elliptischen Merkmalen innerhalb von magnetischen Anomalien und gleichzeitig erhöhten Cäsiumkonzentrationen (Ce) in Gesteins- und Bodenproben (sofern verfügbar) sieben Ziele ermittelt. Zwei der markanteren Ziele Lane, R. A. (2023). National Instrument 43-101 Technical Report: Wicheeda North Rare Earth Element Project, British Columbia, Canada. Power One Resources Corp. , Grid A und Grid D in Abbildung 1, zeichnen sich durch anomale Werte aus, die anhand des 99. Perzentils von REE bestimmt wurden und auf eine potenzielle REE-Quelle hinweisen. Diese beiden Zielgebiete werden im Mittelpunkt der ersten anschließenden und ergänzenden Bodenprobenahmen und geochemischen Analysen stehen, um die Ausmaße und den Trend der Mineralisierung besser definieren zu können. Gleichzeitig sind geophysikalische Messungen geplant, um die Abdeckung auf den südwestlichen Teil des Projekts auszuweiten.Peter Lauder, P.Geo. (ON, QC, NFLD), VP Exploration von Primary Hydrogen Corp., ist der qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, der den technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt hat.Abbildung 1: Standort des Projekts Wicheeda Northhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79787/PrimaryHydrogen_300525_DEPCOM.001.pngPrimary Hydrogen hat es sich zur Aufgabe gemacht, natürliche Wasserstoffressourcen zu explorieren und zu erschließen. Das Portfolio des Unternehmens umfasst die Projekte Blakelock, Hopkins, Marys Harbour, Point Rosie, Crooked Amphibolite, Coquihalla und Cogburn, die sich über mehr als 740 Acres in den USA und 230 Quadratkilometer in Kanada erstrecken. 