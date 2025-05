Tsunami-Gefahr & Riesen-Hagel & dringende BIZ-Warnung!

Das Zoll-Chaos in den USA hält an. Nachdem das Handelsgericht von New York Trumps Zölle für weitgehend unzulässig erklärt hatte, hob das US-Berufungsgericht die Entscheidung auf. Gleichzeitig scheint die vorübergehende Entspannung zwischen den USA und China schon wieder zu enden.In der Schweiz wird ein ganzes Dorf durch einen Bergsturz verschüttet, weltweit nehmen die Wetterphänomene zu. In Texas ging potentiell tödlicher Riesen-Hagel nieder. Gefahr durch riesige Tsunamis besteht immer, wird aber als sehr unwahrscheinlich erachtet. Mit der zunehmenden tektonischen und Vulkan-Aktivität wächst die Wahrscheinlichkeit eines solchen Ereignisses.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)