Defla X - DAX warum eigentlich

Die US-Zentralbank verkauft weiterhin ungerührt von den deflatorischen Daten Staatsanleihen in den Markt und senkt daher die Geldmenge weiter.Auch der von der FED selbst bevorzugte PCE stößt weiter auf Ignoranz, er kam mit 0,1% frisch herein (auf Jahresbasis 1,2%) und auch er weit unter dem "Inflationsziel" der FED.Wer in der Welt im heutigen Zustand vorankommt, zeigen abermals frische Zahlen, das Indische Wirtschaftswachstum kam mit 7,4% annualisiert noch sportlicher als die Erwartung von 6,7% herein. Selbst die USA und China wurden weit abgehängt.Der dritte Platz unter den weltweiten Wirtschaftsmächten erscheint Indien dabei sicher angesichts des Zustandes der zu überholenden Japan und BRD. Weiter Englisch Sprechen wie bisher ist zudem kein Problem für Konzerne, Indien ist ja auch das größte englischsprachige Land der Welt.Man fühlt sich an die spätere brahmanischen Zeit innerhalb des Hinduismus erinnert, in der Varuna einer der acht Lokapalas ("Welthüter") wurde und fortan die westliche Himmelsrichtung vor negativen Einflüssen bewahrte.Varuna hat derzeit jedenfalls viel zu tun.Nach dem ATH des BTC am Beginn der Wochewelches nun leicht korrigierte, feierte der DAX ein ebensolchesdies aber auch nur, weil die BRD Rezession sich entschlechterte und die US Renditen kurzfristig ihren Höhenflug beendeten10y2ywas aber nicht lange halten dürfte.Gold eher lustlosohne bärische Formation zumindest solange über 3150 aber eben auch ohne den Sonderantrieb.Silber kennt diese Situation ohne Sonderantrieb schon lange und scheitert abermals und im Seitwärtsband gefangen an der / unter 35 $© Mag. Christian Vartianvartian.hardasset@gmail.comDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.