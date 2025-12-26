China setzt Goldkauf-Trend im November fort

Das chinesische Devisenamt SAFE hat kürzlich die aktuellen Daten zum Stand der offiziellen Gold- und Devisenreserven der Volksrepublik China zum Ende November 2025 veröffentlicht. Demnach hat das Land seine Reserven nun schon den 13. Monat in Folge erweitert.
Wie aus den Daten hervorgeht, beliefen sich die Goldbestände Chinas Ende November auf 74,12 Millionen Unzen, verglichen mit 74,09 Millionen Unzen im Vormonat. Damit haben sich die Goldbestände des Landes erneut um 30.000 Unzen (ca. 0,9 Tonnen) erhöht. Der aktuelle Wert der Goldreserven wird mit 310,65 Milliarden US-Dollar angegeben.
Die Währungsreserven beliefen sich auf 3,346 Billionen US-Dollar. Im Vergleich zum Oktober bedeutet dies einen Zuwachs von etwa 3 Milliarden US-Dollar.
