Citi wird für 2026 vorsichtig in Bezug auf Gold  sieht mehr Aufwärtspotenzial für Silber

Die bemerkenswerte Performance von Gold im Jahr 2025 mit 45 Rekordhochs und der stärksten Jahresperformance seit den 1970er Jahren könnte ihren Höhepunkt erreicht haben. Max Layton, Global Head of Commodities Research bei Citi, geht davon aus, dass sich die Dynamik von Gold im Jahr 2026 verlangsamen könnte, da wichtige makroökonomische Faktoren an Bedeutung verlieren werden, so ein Bericht von CNBC.
Angetrieben durch massive institutionelle Käufe, geopolitische Unsicherheiten und einen Rückgang des Dollar-Index stieg der Goldpreis in diesem Jahr von 2.600 $ auf 4.200 $. Da die Zollanpassungen von Präsident Trump jedoch weitgehend abgeschlossen sind und sich das Wirtschaftswachstum in den USA möglicherweise verbessert, könnte einer der wichtigsten Treiber für den Anstieg des Goldpreises an Bedeutung verlieren, heißt es. Citi geht für die nächsten sechs bis zwölf Monate von einer neutralen bis bärischen Prognose für Gold aus und prognostiziert einen Preisbereich von 3.600 $ bis 3.800 $ bis Ende 2026.
Trotzdem sieht Layton eine Chance von 30% für ein bullisches Szenario, in dem institutionelle Kapitalflüsse einschließlich der Verlagerung von Staatsanleihen hin zu Gold die Preise bis Ende 2026 auf bis zu 5.000 $ und bis 2027 möglicherweise sogar auf 6.000 $ treiben könnten.
Im Gegensatz dazu wird für Silber eine überdurchschnittliche Performance erwartet. Der Silberpreis hat sich in diesem Jahr bereits mehr als verdoppelt. Silber profitiert von einem fünfjährigen Versorgungsdefizit und einer starken industriellen Nachfrage. Citi prognostiziert, dass Silber in einem Basisszenario 62 $ und in einem bullischen Szenario sogar 70 $ erreichen könnte.
Das Gesamtbild zeigt eine deutliche Divergenz bei den Edelmetallen. Gold tritt in eine Konsolidierungsphase ein, Silber bereitet sich auf einen weiteren Ausbruch vor. Laut Citi verschiebt sich das Chancenverhältnis mit Blick auf das Jahr 2026 zugunsten der industriellen und wachstumsorientierten Metalle allen voran Silber.
Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere AGB/Disclaimer!