Li-FT Power Ltd.: Übernahme von Winsome Resources Ltd. & Kauf von Galinée-Liegenschaft

15.12.2025  |  Minenportal.de
Li-FT Power Ltd. und Winsome Resources Ltd. geben die Unterzeichnung einer verbindlichen Vereinbarung zur Umsetzung eines Plans bekannt, gemäß dem Li-FT 100% der ausgegebenen Wertpapiere von Winsome erwerben wird. Dies steht jedoch unter dem Vorbehalt der Erfüllung verschiedener Bedingungen.

Darüber hinaus hat Li-FT eine unverbindliche Absichtserklärung mit Azimut Exploration Inc. und SOQUEM Inc. über den Erwerb einer Gesamtbeteiligung von 75% an der unmittelbar an das Adina-Projekt angrenzenden Liegenschaft Galinée unterzeichnet. Letztere wird als Fortsetzung der Mineralisierung des Adina-Projekts interpretiert.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung mit Winsome wird Li-FT die Winsome-Aktien im Rahmen eines Scheme of Arrangement erwerben. Vorbehaltlich der Erfüllung verschiedener Bedingungen erhält jeder Winsome-Aktionär 0,107 Li-FT-Aktien oder CDI im Wert von 0,501 AU$ für jede gehaltene Winsome-Aktie.

Die implizite Gegenleistung von 0,501 AU$ pro Winsome-Aktie entspricht einem Aufschlag von 68% auf den 20-Tage-VWAP der Winsome-Aktien an der ASX bis zum 8. Dezember 2025 und bewertet Winsome auf vollständig verwässerter Basis mit etwa 130,8 Millionen AU$. Nach Abschluss der Galinée-Transaktion werden die bestehenden Winsome-Aktionäre durch Li-FT auf vollständig verwässerter Basis etwa 35,3% des fusionierten Unternehmens besitzen.

Li-FT hat eine unverbindliche Absichtserklärung zum Erwerb einer 75-prozentigen Mehrheitsbeteiligung an Galinée unterzeichnet. Diese setzt sich aus einer 50-prozentigen Beteiligung von Azimut und einer 25-prozentigen Beteiligung von SOQUEM zusammen, wobei SOQUEM die restlichen 25% der Anteile behält.

Für die 50-prozentige Beteiligung von Azimut setzt sich die Gegenleistung wie folgt zusammen: eine Vorauszahlung von 2.000.000 Li-FT-Aktien und eine Nettoschmelzabgabe (NSR) in Höhe von 1,4% auf Galinée und eine aufgeschobene Gegenleistung von 1.500.000 $ in Barmitteln oder, vorbehaltlich der in den endgültigen Vereinbarungen festzulegenden Bedingungen, in Aktien, frühestens nach Abschluss einer Wirtschaftlichkeitsstudie in Bezug auf das Grundstück oder nach 18 Monaten.

Für den 25-prozentigen Anteil von SOQUEM setzt sich die Gegenleistung aus einer Vorauszahlung von 1.000.000 Li-FT-Aktien zusammen.

Die Versammlung zur Prüfung der Winsome-Transaktion wird voraussichtlich Anfang April 2026 stattfinden, und die Transaktion wird voraussichtlich vor Ende April 2026 umgesetzt werden, vorbehaltlich der Erfüllung aller Bedingungen und des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen.

Li-FT ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Lithium-Pegmatit-Projekten in Kanada befasst. Das Flaggschiffprojekt von Li-FT ist das Lithiumprojekt Yellowknife in den Nordwest-Territorien, Kanada.

Winsome ist ein auf Kanada fokussiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen mit mehreren Projekten in der Region Eeyou Istchee James Bay in Quebec. Das Flaggschiffprojekt des Unternehmens ist Adina, eine zu 100% unternehmenseigene Lithiumressource, die als erstklassige Anlage in einem Bergbaugebiet mit geringem Risiko gilt.


© Redaktion MinenPortal.de



